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11 октября, 10:36

Российская армия освободила Островское в ДНР

Российская армия освободила в ДНР населённый пункт Островское, об этом сообщает Минобороны РФ в ходе брифинга.

«В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобождены населённые пункты Желанное Второе и Островское Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

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Напомним, что на этой неделе российские бойцы также освободили Золотую Ниву, Зоряное Первое и Гродовку в ДНР, а также изгнали ВСУ из двух населённых пунктов в Курской области — хутора Покровский и деревни Новая Сорочина.

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Минобороны России

Александра Вишнякова
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