Российская армия освободила Островское в ДНР
Российская армия освободила в ДНР населённый пункт Островское, об этом сообщает Минобороны РФ в ходе брифинга.
«В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобождены населённые пункты Желанное Второе и Островское Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
Напомним, что на этой неделе российские бойцы также освободили Золотую Ниву, Зоряное Первое и Гродовку в ДНР, а также изгнали ВСУ из двух населённых пунктов в Курской области — хутора Покровский и деревни Новая Сорочина.
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Минобороны России