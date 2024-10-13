«Запустилась кочерыга турецкая»: Российские десантники разжились очередным трофейным Kirpi

Российские солдаты группировки ВС РФ «Днепр» вытащили с поля боя в курском приграничье турецкий бронеавтомобиль Kirpi. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Эвакуация турецкой бронемашины. Видео © Минобороны России

«Очередной трофейный бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства был доставлен в расположение гвардейского десантно-штурмового полка из одного из приграничных районов Курской области силами ремонтно-эвакуационной группы ВДВ», — сказано в публикации.

Эвакуацию провели в два подхода. Сперва инженеры разведали территорию для обеспечения безопасности личного состава, а затем под плотным огнём противника на «турецкой кочерыге» заменили колёса, после чего она была доставлена в ремонтное подразделение.

К российским солдатам Kirpi попала почти с полным БК. Критических повреждений обнаружено не было. Механикам в ходе ремонта удалось восстановить практически все узлы и агрегаты.

«Специалистами-ремонтниками в течение короткого времени были заменены некоторые элементы электропроводки и восстановлены поврежденные детали. В дальнейшем будет принято решение об использовании трофейной турецкой техники», — заключили в ведомстве.