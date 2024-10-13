Украинские солдаты покидают Дзержинск в ДНР небольшими группами
ВСУ приступили к организованному бегству из Дзержинска в ДНР под натиском ВС РФ
Украинские войска начали уводить подразделения из города Дзержинска (на Украине его называют Торецк). ВСУ не могут справиться с российскими солдатами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«Обстановка для противника в Дзержинске весьма плачевная, они вынуждены снова бежать. Сейчас наблюдается частичный вывод подразделений из города», — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что украинские солдаты, следуя выверенной тактике, покидают населённый пункт небольшими группами.
Ранее украинский командир Кирилл Верес заявил, что ВСУ продолжают сдавать территории, отступая «семимильными шагами». По его словам, с такими «успехами» нет никакого смысла даже заикаться о границах 1991 года, мечты руководства о которых превращены теперь в пыль.
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