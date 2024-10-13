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13 октября, 06:35

Украинские солдаты покидают Дзержинск в ДНР небольшими группами

ВСУ приступили к организованному бегству из Дзержинска в ДНР под натиском ВС РФ

Украинские войска начали уводить подразделения из города Дзержинска (на Украине его называют Торецк). ВСУ не могут справиться с российскими солдатами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Обстановка для противника в Дзержинске весьма плачевная, они вынуждены снова бежать. Сейчас наблюдается частичный вывод подразделений из города», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что украинские солдаты, следуя выверенной тактике, покидают населённый пункт небольшими группами.

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Ранее украинский командир Кирилл Верес заявил, что ВСУ продолжают сдавать территории, отступая «семимильными шагами». По его словам, с такими «успехами» нет никакого смысла даже заикаться о границах 1991 года, мечты руководства о которых превращены теперь в пыль.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / E.Kryzhanivskyi

Владимир Озеров
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