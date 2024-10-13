Украинские войска начали уводить подразделения из города Дзержинска (на Украине его называют Торецк). ВСУ не могут справиться с российскими солдатами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Обстановка для противника в Дзержинске весьма плачевная, они вынуждены снова бежать. Сейчас наблюдается частичный вывод подразделений из города», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что украинские солдаты, следуя выверенной тактике, покидают населённый пункт небольшими группами.