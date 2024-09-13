Жители сёл Глушковского района Курской области сообщили, как ВСУ применяли снаряды с неизвестным газом. По их словам, после взрывов погиб домашний скот и другие животные, включая собак. Об этом куряне рассказали в беседе с РИА «Новости».

По словам одной из свидетельниц, после взрыва появился странный дым или пар, за которым последовал «какой-то непонятный запах». Это вызвало волну беспокойства среди местных жителей.

«Снаряды какие-то были, видимо, с каким-то газом, потому что ни с того ни с сего дохли животные: поросята, собаки, куры. И хлопцы все болели», — признаётся одна из свидетельниц произошедшего.

В настоящее время информация о произошедшем была зафиксирована военными следователями СК РФ, которые продолжают расследование.