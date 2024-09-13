«Куры дохли, хлопцы болели»: Куряне рассказали о взрывах снарядов ВСУ с неизвестным газом
РИА «Новости»: ВСУ использовали снаряды с неизвестным газом в Курской области
Жители сёл Глушковского района Курской области сообщили, как ВСУ применяли снаряды с неизвестным газом. По их словам, после взрывов погиб домашний скот и другие животные, включая собак. Об этом куряне рассказали в беседе с РИА «Новости».
По словам одной из свидетельниц, после взрыва появился странный дым или пар, за которым последовал «какой-то непонятный запах». Это вызвало волну беспокойства среди местных жителей.
«Снаряды какие-то были, видимо, с каким-то газом, потому что ни с того ни с сего дохли животные: поросята, собаки, куры. И хлопцы все болели», — признаётся одна из свидетельниц произошедшего.
В настоящее время информация о произошедшем была зафиксирована военными следователями СК РФ, которые продолжают расследование.
Ранее также заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил в своём телеграм-канале, что украинские войска в Курской области начали использовать неизвестный газ, распыляя его с дронов «Баба-Яга». Генерал-майор отметил, что российским силам удалось сбить один из таких дронов, после чего было установлено, что он распылял «непонятный газ».
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