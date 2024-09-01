Алаудинов: ВСУ начали распылять «непонятный газ» с дронов «Баба-Яга» под Курском

Подразделения украинских войск в Курской области применяют неизвестный газ, распыляя его с дронов «Баба-Яга». Об этом в своём телеграм-канале сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Чтобы засечь, откуда летают наши ребята, отправили дрон «Баба-Яга». Наши эфпивишник засёк его и сбил. С этой «Бабы-Яги» они постоянно сбрасывают какой-то непонятный газ», — рассказал генерал-майор.

Вместе с тем противник продолжает нести ощутимые потери. 30 августа российские бойцы подбили танк на своём участке, а 31 августа им удалось вывести из строя две боевые бронемашины. На Мартыновском направлении ВСУ разместили миномётный расчёт, но его позже подорвали с помощью FPV-дронов.