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Регион
1 сентября, 13:41

Алаудинов: ВСУ начали распылять «непонятный газ» с дронов «Баба-Яга» под Курском

Подразделения украинских войск в Курской области применяют неизвестный газ, распыляя его с дронов «Баба-Яга». Об этом в своём телеграм-канале сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Чтобы засечь, откуда летают наши ребята, отправили дрон «Баба-Яга». Наши эфпивишник засёк его и сбил. С этой «Бабы-Яги» они постоянно сбрасывают какой-то непонятный газ», — рассказал генерал-майор.

Вместе с тем противник продолжает нести ощутимые потери. 30 августа российские бойцы подбили танк на своём участке, а 31 августа им удалось вывести из строя две боевые бронемашины. На Мартыновском направлении ВСУ разместили миномётный расчёт, но его позже подорвали с помощью FPV-дронов.

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Появилось эпичное видео уничтожения 600-метровой колонны ВСУ на пути в Курскую область

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что новый батальон 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ изрядно потрепало под Курском, однако украинские солдаты продолжают попытки наступать, несмотря на колоссальные потери.

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Shutterstock / FOTODOM / UzFoto

Владимир Озеров
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