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11 октября, 21:19

Комбат ВСУ заявил об отступлении украинской армии «семимильными шагами»

Командир ВСУ Верес: Украина теряет собственные позиции семимильными шагами

Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают отступать, а дискуссии о возвращении к границам 1991 года не имеют смысла. Об этом заявил командир батальона К-2 ВСУ Кирилл Верес в видеоролике, опубликованном украинским изданием «Страна.ua».

«Я вообще не думаю о границах 1991-го года. Я думаю, как не потерять те позиции, которые у меня есть. Мы сейчас отходим назад семимильными шагами», — сказал Верес.

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Ранее минобороны России раскрыло шокирующее число потерь ВСУ под Курском. По данным министерства, потери украинских войск за время боёв в Курской области приблизились к 22 тысячам военных.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Анатолий Цейко
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