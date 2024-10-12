Комбат ВСУ заявил об отступлении украинской армии «семимильными шагами»

Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают отступать, а дискуссии о возвращении к границам 1991 года не имеют смысла. Об этом заявил командир батальона К-2 ВСУ Кирилл Верес в видеоролике, опубликованном украинским изданием «Страна.ua».

«Я вообще не думаю о границах 1991-го года. Я думаю, как не потерять те позиции, которые у меня есть. Мы сейчас отходим назад семимильными шагами», — сказал Верес.