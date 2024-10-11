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11 октября, 15:50

Тысячам украинских солдат предрекли котёл в ДНР

Эксперт Марочко: Три тысячи бойцов ВСУ могут попасть в окружение под Северском

До трёх тысяч боевиков ВСУ могут попасть в окружение Армии России в районе Северска в ДНР. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, комментируя ход специальной военной операции.

Собеседник радио «Комсомольская правда» отметил, что ВС РФ смогли пробить оборону украинских войск и взять под контроль позиции вблизи Серебрянки и Григоровки. Кроме того, бои фиксируются близ Кременной, что указывает на формирование огневого кольца вокруг группировки противника численностью до трёх тысяч человек, полагает эксперт.

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Напомним, Армия России продолжает успешно выполнять задачи, поставленные в рамках СВО. Ранее наши бойцы разгромили врага в зоне ответственности группировки «Юг». В частности, ВСУ потеряли 590 бойцов и два склада. Кроме того, Армия Россия обрушила мощь гиперзвука на объекты украинских войск.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Борис Эльфанд
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