Тысячам украинских солдат предрекли котёл в ДНР

До трёх тысяч боевиков ВСУ могут попасть в окружение Армии России в районе Северска в ДНР. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, комментируя ход специальной военной операции.

Собеседник радио «Комсомольская правда» отметил, что ВС РФ смогли пробить оборону украинских войск и взять под контроль позиции вблизи Серебрянки и Григоровки. Кроме того, бои фиксируются близ Кременной, что указывает на формирование огневого кольца вокруг группировки противника численностью до трёх тысяч человек, полагает эксперт.