38 групповых ударов «Кинжалами»: Армия Россия обрушила мощь гиперзвука на объекты ВСУ
Минобороны: ВС России за неделю нанесли 38 групповых ударов по объектам Украины
Российские военные за неделю с 5 августа по 11 октября нанесли 38 групповых ударов, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками, по энергетическим и военно-промышленным объектам Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Нанесено 38 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными БПЛА. В результате ударов поражены объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины, а также инфраструктура военных аэродромов», — говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны добавили, что за тот же период ВС РФ поразили цеха сборки дронов, места хранения безэкипажных катеров, склады боеприпасов и пункты временной дислокации подразделений ВСУ, нацформирований и иностранных наёмников.
Ранее сообщалось, что за последнюю неделю в зоне СВО Киев потерял 14,5 тысячи военных. Больше всего в зоне действия российской группировки войск «Юг» — до 4 790.
ТАСС / Минобороны РФ