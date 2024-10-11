38 групповых ударов «Кинжалами»: Армия Россия обрушила мощь гиперзвука на объекты ВСУ

Российские военные за неделю с 5 августа по 11 октября нанесли 38 групповых ударов, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками, по энергетическим и военно-промышленным объектам Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Нанесено 38 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными БПЛА. В результате ударов поражены объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины, а также инфраструктура военных аэродромов», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны добавили, что за тот же период ВС РФ поразили цеха сборки дронов, места хранения безэкипажных катеров, склады боеприпасов и пункты временной дислокации подразделений ВСУ, нацформирований и иностранных наёмников.