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11 октября, 10:50

Названо число украинских военных, сдавшихся в плен за неделю

Минобороны: За неделю в плен к ВС России сдались 43 украинских военных

В плен российским военнослужащим за неделю сдались 43 украинских военных. Такие данные привели в Министерства обороны РФ.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 43 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

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Не у всех украинских военных получается сдаться в плен. Многих желающих расстреливают заградотряды ВСУ. Российские бойцы с помощью беспилотников выявили случаи массовых расстрелов украинских солдат, которые пытаются сбежать с фронта.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Никита Никонов
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