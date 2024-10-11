Названо число украинских военных, сдавшихся в плен за неделю
Минобороны: За неделю в плен к ВС России сдались 43 украинских военных
В плен российским военнослужащим за неделю сдались 43 украинских военных. Такие данные привели в Министерства обороны РФ.
«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 43 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.
Не у всех украинских военных получается сдаться в плен. Многих желающих расстреливают заградотряды ВСУ. Российские бойцы с помощью беспилотников выявили случаи массовых расстрелов украинских солдат, которые пытаются сбежать с фронта.
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