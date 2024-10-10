Алаудинов: «Ахмат» взял много пленных из элитных частей ВСУ в Часовом Яре

Во врем боёв в Часовом Яре ДНР в российский плен активно сдаются украинские солдаты из числа элитных подразделений ВСУ. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в своём телеграм-канале. Офицер отметил отряд бойца с позывным Шустрый.

«4-я бригада 3-й общевойсковой армии совместно с нашими бойцами спецназа «Ахмат» во главе с Шустрым непосредственно сделали огромный объём работы — уничтожено очень много противника, много пленных. Причём пленные непосредственно из элитных подразделений», — отметил командир.