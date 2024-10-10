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10 октября, 07:05

Алаудинов: «Ахмат» взял много пленных из элитных частей ВСУ в Часовом Яре

Во врем боёв в Часовом Яре ДНР в российский плен активно сдаются украинские солдаты из числа элитных подразделений ВСУ. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в своём телеграм-канале. Офицер отметил отряд бойца с позывным Шустрый.

«4-я бригада 3-й общевойсковой армии совместно с нашими бойцами спецназа «Ахмат» во главе с Шустрым непосредственно сделали огромный объём работы — уничтожено очень много противника, много пленных. Причём пленные непосредственно из элитных подразделений», — отметил командир.

Алаудинов добавил, что российские войска уже вошли в Часов Яр и пребывают в глубоком тылу противника. Помимо того, ВС РФ успешно продвигаются вперёд во всех направлениях.

ВСУ массово убивают желающих сдаться ВС РФ, заявил боец
ВСУ массово убивают желающих сдаться ВС РФ, заявил боец

Недавно российские бойцы в рамках выполнения задач специальной военной операции поразили объекты энергетики ВСУ, которые поставляли врагу горюче-смазочные материалы. Также под удар попали скопления живой силы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Николай Рюмин
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