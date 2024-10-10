ВСУ массово убивают желающих сдаться ВС РФ, заявил боец
Боец Штурман: ВСУ убивают более 80% сослуживцев, желающих сдаться в плен ВС РФ
Войска киевского режима убивают более 80% сослуживцев, которые пытаются сдаться в плен ВС РФ. Об этом рассказал российский солдат с позывным Штурман в беседе с ТАСС.
«Из 100% желающих [сдаться] если брать, то доводится в тыл в лучшем случае 5-10% солдат ВСУ», — сказал боец.
Боец рассказал, что противник исследует фронт при помощи беспилотников и при обнаружении тех, кто пытается сдаться, открывает огонь из разных видов оружия.
Недавно попавший в российский плен солдат ВСУ Максим Шевченко рассказал, что хотел дезертировать в первый день службы. Он добавил, что их отправили воевать без какой-либо подготовки и нормального командования.
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