ВСУ массово убивают желающих сдаться ВС РФ, заявил боец

Войска киевского режима убивают более 80% сослуживцев, которые пытаются сдаться в плен ВС РФ. Об этом рассказал российский солдат с позывным Штурман в беседе с ТАСС.

«Из 100% желающих [сдаться] если брать, то доводится в тыл в лучшем случае 5-10% солдат ВСУ», — сказал боец.

Боец рассказал, что противник исследует фронт при помощи беспилотников и при обнаружении тех, кто пытается сдаться, открывает огонь из разных видов оружия.