Теракт или голова: Садисты из ВСУ вынудили жену пленного солдата РФ обратиться к ООН

Россиянка Юлия Полий из Ставропольского края, чей супруг пребывает в плену у ВСУ, обратилась к ООН с целью привлечения мирового внимания к нарушению Украиной правил ведения войны: её шантажируют убийством Сергея и требуют совершить теракт. Женщина просит вернуть мужа домой, её слова приводит РИА «Новости».

«Прошу <...> помочь мне вернуть мужа из плена ВСУ. Со мной связались <...>, сообщили, что мой муж находится в плену и для его освобождения я должна поджечь пятигорский военкомат или военную машину. Прошу общественность о помощи. Помогите», — говорит Полий.

Девушка отметила, что если от неё поступит отказ, то украинские изверги пришлют ей видео с отрезанной головой мужа. Женщина обратилась в правоохранительные органы.