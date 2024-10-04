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4 октября, 05:32

Теракт или голова: Садисты из ВСУ вынудили жену пленного солдата РФ обратиться к ООН

Жена пленного участника СВО Полий обратилась к ООН из-за шантажа его убийством

Россиянка Юлия Полий из Ставропольского края, чей супруг пребывает в плену у ВСУ, обратилась к ООН с целью привлечения мирового внимания к нарушению Украиной правил ведения войны: её шантажируют убийством Сергея и требуют совершить теракт. Женщина просит вернуть мужа домой, её слова приводит РИА «Новости».

«Прошу <...> помочь мне вернуть мужа из плена ВСУ. Со мной связались <...>, сообщили, что мой муж находится в плену и для его освобождения я должна поджечь пятигорский военкомат или военную машину. Прошу общественность о помощи. Помогите», — говорит Полий.

Девушка отметила, что если от неё поступит отказ, то украинские изверги пришлют ей видео с отрезанной головой мужа. Женщина обратилась в правоохранительные органы.

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Напомним, украинские садисты начали шантажировать жену российского военного, который служит в зоне Специальной военной операции. Они присылают супруге бойца видео с его пытками и требуют совершить теракт.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Grzegorz Czapski

Николай Рюмин
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