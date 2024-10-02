Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 16:03

«Требуют совершить теракт»: ВСУ шантажируют россиянку видео с пытками её мужа — бойца ВС РФ

ВСУ пытают российского пленного и требуют от его семьи совершить теракт

Украинские боевики шантажируют жену российского военного, который служит в зоне Специальной военной операции. Они присылают супруге бойца видео с его пытками и требуют совершить теракт, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Жене пленного Сергея Полия поступило видео с его пытками в украинском плену и требованием совершить теракт для их прекращения», — рассказал собеседник РИА «Новости».

На видео, отправленном жене военнослужащего, видно, как он лежит на полу в комнате, похожей на подвал или гараж. Голос за кадром называет его «рядовой Полий, пленный». Затем неизвестный начинает избивать его дубинкой. В течение минуты он наносит удары по ногам, рукам, спине и голове пленного, игнорируя крики.

Били и морили голодом: Мирошник рассказал о жестоком обращении Киева с российскими пленными
Били и морили голодом: Мирошник рассказал о жестоком обращении Киева с российскими пленными

Ранее Life.ru рассказывал о подобном случае. Спецслужбы Украины начали шантажировать сотрудницу Росгвардии по ДНР Валентину Иванченко. Бойцы звонили женщине по телефону и демонстрировали пытки над её попавшим в плен сыном. Так они пытались получить внутреннюю документацию ведомства и списки личного состава. Женщина не повелась на шантаж врага и пошла к силовикам.

Обложка ©

Telegram / Зеленский

Александра Мышляева
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров