«Требуют совершить теракт»: ВСУ шантажируют россиянку видео с пытками её мужа — бойца ВС РФ
ВСУ пытают российского пленного и требуют от его семьи совершить теракт
Украинские боевики шантажируют жену российского военного, который служит в зоне Специальной военной операции. Они присылают супруге бойца видео с его пытками и требуют совершить теракт, рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«Жене пленного Сергея Полия поступило видео с его пытками в украинском плену и требованием совершить теракт для их прекращения», — рассказал собеседник РИА «Новости».
На видео, отправленном жене военнослужащего, видно, как он лежит на полу в комнате, похожей на подвал или гараж. Голос за кадром называет его «рядовой Полий, пленный». Затем неизвестный начинает избивать его дубинкой. В течение минуты он наносит удары по ногам, рукам, спине и голове пленного, игнорируя крики.
Ранее Life.ru рассказывал о подобном случае. Спецслужбы Украины начали шантажировать сотрудницу Росгвардии по ДНР Валентину Иванченко. Бойцы звонили женщине по телефону и демонстрировали пытки над её попавшим в плен сыном. Так они пытались получить внутреннюю документацию ведомства и списки личного состава. Женщина не повелась на шантаж врага и пошла к силовикам.
Telegram / Зеленский