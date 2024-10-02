«Требуют совершить теракт»: ВСУ шантажируют россиянку видео с пытками её мужа — бойца ВС РФ

Украинские боевики шантажируют жену российского военного, который служит в зоне Специальной военной операции. Они присылают супруге бойца видео с его пытками и требуют совершить теракт, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Жене пленного Сергея Полия поступило видео с его пытками в украинском плену и требованием совершить теракт для их прекращения», — рассказал собеседник РИА «Новости».

На видео, отправленном жене военнослужащего, видно, как он лежит на полу в комнате, похожей на подвал или гараж. Голос за кадром называет его «рядовой Полий, пленный». Затем неизвестный начинает избивать его дубинкой. В течение минуты он наносит удары по ногам, рукам, спине и голове пленного, игнорируя крики.