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11 октября, 10:11

Российские дроны сняли на видео, как заградотряды ВСУ расстреливают солдат

ТАСС: Дроны ВС России зафиксировали массовые расстрелы солдат ВСУ заградотрядами

Российские военные с помощью беспилотников выявили случаи массовых расстрелов украинскими заградительными отрядами бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые пытаются сбежать с передовой. Об этом сообщил штурмовик 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск с позывным Штурман.

«Неоднократно во время боёв и так называемых контрнаступов вылетали «птичками» и осматривали обстановку. Когда у украинцев заканчиваются патроны, и совсем становится плохая ситуация, они пытаются оттягиваться назад», — приводит ТАСС слова Штурмана.

Военнослужащий дополнил, что бойцы открывают огонь пулемётами или другим вооружением. Кроме того, украинские солдаты боятся сдаваться в плен к ВС РФ. По словам собеседника агентства, при каждом штурме или контрнаступлении погибает около десятка бойцов ВСУ. Также среди погибших в украинских войсках немало тех, кто по ошибке стал жертвой «дружественного огня» или был расстрелян солдатами заградотряда.

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А ранее Life.ru писал, что ВСУ массово убивают сослуживцев, которые желают сдаться ВС РФ. По словам бойца с позывным Штурман, погибает 80%.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / kibri_ho

Дарья Нарыкова
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