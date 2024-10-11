Российские дроны сняли на видео, как заградотряды ВСУ расстреливают солдат

Российские военные с помощью беспилотников выявили случаи массовых расстрелов украинскими заградительными отрядами бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые пытаются сбежать с передовой. Об этом сообщил штурмовик 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск с позывным Штурман.

«Неоднократно во время боёв и так называемых контрнаступов вылетали «птичками» и осматривали обстановку. Когда у украинцев заканчиваются патроны, и совсем становится плохая ситуация, они пытаются оттягиваться назад», — приводит ТАСС слова Штурмана.

Военнослужащий дополнил, что бойцы открывают огонь пулемётами или другим вооружением. Кроме того, украинские солдаты боятся сдаваться в плен к ВС РФ. По словам собеседника агентства, при каждом штурме или контрнаступлении погибает около десятка бойцов ВСУ. Также среди погибших в украинских войсках немало тех, кто по ошибке стал жертвой «дружественного огня» или был расстрелян солдатами заградотряда.