За последнюю неделю в зоне спецоперации киевский режим потерял 14,5 тысячи солдат. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Известно, что в зоне действий «Северной» группировки войск Киев лишился более 2090 военнослужащих. Группировка «Запад» ликвидировала до 2920 солдат ВСУ, а группировка «Юг» — до 4 790. В боевых секторах «Центра» украинские войска угробили до 3370 своих солдат, а в квадратах «Востока» — 780 человек. Бойцы «Днепра» ликвидировали до 480 солдат Киева. Общие потери составили 14 430 военных.