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11 октября, 11:17

В Минобороны РФ назвали колоссальные потери ВСУ за неделю

Минобороны: Киев потерял почти 14,5 тысячи военнослужащих в зоне СВО за неделю

За последнюю неделю в зоне спецоперации киевский режим потерял 14,5 тысячи солдат. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Известно, что в зоне действий «Северной» группировки войск Киев лишился более 2090 военнослужащих. Группировка «Запад» ликвидировала до 2920 солдат ВСУ, а группировка «Юг» — до 4 790. В боевых секторах «Центра» украинские войска угробили до 3370 своих солдат, а в квадратах «Востока» — 780 человек. Бойцы «Днепра» ликвидировали до 480 солдат Киева. Общие потери составили 14 430 военных.

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Недавно около 1,5 тысячи военных ВСУ попали в окружение в районе села Ольговка Курской области в результате нового этапа контрнаступления РФ. Кроме того, за прошедшие сутки войска выбили украинских солдат из четырёх населённых пунктов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Николай Рюмин
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