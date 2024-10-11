Полторы тысячи ВСУшников попали в окружение под Курском

Около 1,5 тысячи военных ВСУ попали в окружение в районе села Ольговка Кореневского района Курской области в результате второй фазы российского контранаступления. Кроме того, за прошедшие сутки ВС РФ выбили противника из четырёх населённых пунктов — Любимовки, Шептуховки, Леонидово и Михайловки. Сейчас там, как и в Зелёном Шляхе, идёт зачистка, сообщает Mash.

Байкер-разведчик 155-й бригады подвозит противотанковую мину к блиндажу ВСУ. Видео © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала, к утру 11 октября наши бойцы также освободили село Новоивановка в Суджанском районе. Оценив не самые радужные перспективы, ВСУ начали уходить из деревни Леонидово. Правда, пока малыми группами. При этом параллельно противник стягивает резервы к границе со стороны Сумской области. Военкоры пишут, что в рядах украинских войск выросло число случаев «дружеского огня». Так, в панике операторы дронов ВСУ подбивают свою же технику.

Также в эти минуты 155-я бригада морпехов, десантники из 106-й тульской дивизии и 56-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии продолжают теснить ВСУшников в сторону границы. Продолжаются бои и в районе населённого пункта Новоивановка.