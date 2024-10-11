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11 октября, 09:56
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Полторы тысячи ВСУшников попали в окружение под Курском

Mash: Около 1,5 тысячи бойцов ВСУ попали в окружение в Курской области

Около 1,5 тысячи военных ВСУ попали в окружение в районе села Ольговка Кореневского района Курской области в результате второй фазы российского контранаступления. Кроме того, за прошедшие сутки ВС РФ выбили противника из четырёх населённых пунктов — Любимовки, Шептуховки, Леонидово и Михайловки. Сейчас там, как и в Зелёном Шляхе, идёт зачистка, сообщает Mash.

Байкер-разведчик 155-й бригады подвозит противотанковую мину к блиндажу ВСУ. Видео © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала, к утру 11 октября наши бойцы также освободили село Новоивановка в Суджанском районе. Оценив не самые радужные перспективы, ВСУ начали уходить из деревни Леонидово. Правда, пока малыми группами. При этом параллельно противник стягивает резервы к границе со стороны Сумской области. Военкоры пишут, что в рядах украинских войск выросло число случаев «дружеского огня». Так, в панике операторы дронов ВСУ подбивают свою же технику.

Также в эти минуты 155-я бригада морпехов, десантники из 106-й тульской дивизии и 56-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии продолжают теснить ВСУшников в сторону границы. Продолжаются бои и в районе населённого пункта Новоивановка.

Тем временем с юго-востока надвигается 810-я бригада морпехов. По данным телеграм-канала, российские бойцы уже прошли Плёхово со стороны Черкасской Конопельки. В случае успеха этот совместный манёвр грозит противнику очередным котлом.

Появилось эффектное видео удара «аллигатора», сорвавшего ротацию ВСУ под Курском
Появилось эффектное видео удара «аллигатора», сорвавшего ротацию ВСУ под Курском

Напомним, накануне российские военные начали вторую фазу активного контрнаступления в Курской области. По словам командира спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления ВС России, генерал-майора Апти Алаудинов, противник бежит в панике.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / E.Kryzhanivskyi

Наталья Демьянова
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