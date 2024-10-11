Появилось эффектное видео удара «аллигатора», сорвавшего ротацию ВСУ под Курском
В Курской области экипажи Ка-52м сорвали ротацию подразделений ВСУ
В приграничном районе Курской области экипажи Ка-52 сорвали ротацию ВСУ. Фото © Минобороны России
Армия России при помощи экипажей Ка-52м сорвала ротацию подразделений ВСУ в курском приграничье. Минобороны России показало, как это было.
Экипажи Ка-52м сорвали ротацию подразделений противника. Видео © Минобороны России
Ранее Life.ru публиковали видео, как танк Т-80БВМ ВС России выжег укрепления ВСУ под Угледаром. Также нашей армии удалось освободить хутор Покровский под Курской областью. Российским бойцам штурмом удалось взять опорные пункты противника.