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11 октября, 07:51

Появилось эффектное видео удара «аллигатора», сорвавшего ротацию ВСУ под Курском

В Курской области экипажи Ка-52м сорвали ротацию подразделений ВСУ

В приграничном районе Курской области экипажи Ка-52 сорвали ротацию ВСУ. Фото © Минобороны России

В приграничном районе Курской области экипажи Ка-52 сорвали ротацию ВСУ. Фото © Минобороны России

Армия России при помощи экипажей Ка-52м сорвала ротацию подразделений ВСУ в курском приграничье. Минобороны России показало, как это было.

Экипажи Ка-52м сорвали ротацию подразделений противника. Видео © Минобороны России

Ранее Life.ru публиковали видео, как танк Т-80БВМ ВС России выжег укрепления ВСУ под Угледаром. Также нашей армии удалось освободить хутор Покровский под Курской областью. Российским бойцам штурмом удалось взять опорные пункты противника.

«Закончили зачистку»: Минобороны показало видео из освобождённого Угледара
«Закончили зачистку»: Минобороны показало видео из освобождённого Угледара
Полина Никифорова
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