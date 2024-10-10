Минобороны показало, как российский танк выжигает укрепления ВСУ под Угледаром
МО России показало видео уничтожения танком Т-80БВМ укреплений ВСУ под Угледаром
Министерство обороны России показало видео уничтожения укрепления ВСУ танком Т-80БВМ группировки войск «Восток» ВС РФ в лесополосе под Угледаром в ДНР. Запись размещена в телеграм-канале оборонного ведомства.
МО России показало видео уничтожение танком Т-80БВМ укреплений ВСУ под Угледаром. Видео © Telegram / Минобороны России
«Танкисты наносят удар. Экипажи танков Т-80БВМ группировки войск «Восток» обеспечивают продвижение штурмовых подразделений под Угледаром», — говорится в подписи к видео.
Напомним, в начале октября Армия России взяла под контроль Угледар, наши парни подняли триколор РФ над зданием местной администрацией. 6 октября в городе не осталось бойцов армии противника. Участвовавших в освобождении города российских солдат представили к государственным наградам.
Telegram / Минобороны России