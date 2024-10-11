Минобороны раскрыло шокирующее число потерь ВСУ под Курском

Потери украинских войск за время боёв в Курской области приблизились к 22 тысячам военных. Операция по уничтожению формирований ВСУ ещё не закончена, передаёт пресс-служба Минобороны России.

Также противник потерял 144 танка, 69 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров и 897 боевых бронированных машин. Кроме того, уничтожено 594 автомобиля и 181 единица артиллерийского орудия. Российские бойцы уничтожили и американское оружие: восемь РСЗО HIMARS и шесть РСЗО MLRS.