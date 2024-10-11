Минобороны раскрыло шокирующее число потерь ВСУ под Курском
Минобороны: С начала боёв в Курской области ВСУ потеряли 21,9 тысячи военных
Потери украинских войск за время боёв в Курской области приблизились к 22 тысячам военных. Операция по уничтожению формирований ВСУ ещё не закончена, передаёт пресс-служба Минобороны России.
Также противник потерял 144 танка, 69 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров и 897 боевых бронированных машин. Кроме того, уничтожено 594 автомобиля и 181 единица артиллерийского орудия. Российские бойцы уничтожили и американское оружие: восемь РСЗО HIMARS и шесть РСЗО MLRS.
«47 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины»— приводит список Минобороны России.
Напомним, накануне российские военные начали вторую фазу активного контрнаступления в Курской области. По словам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, противник бежит в панике. В окружение попали полторы тысячи военных ВСУ.
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