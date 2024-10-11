Попавший в плен под Курском одессит наотрез отказался возвращаться на Украину

Украинец, взятый в плен российскими войсками под Курском, попросил не отправлять его на родину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Один из плененных в Курской области ВСУшников оказался мобилизованным одесситом. Он попросил российских морпехов не отправлять его обратно на Украину», — сказал собеседник агентства.