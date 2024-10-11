Попавший в плен под Курском одессит наотрез отказался возвращаться на Украину
РИАН: Боец ВСУ, взятый в плен под Курском, попросил не отправлять его на родину
Украинец, взятый в плен российскими войсками под Курском, попросил не отправлять его на родину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Один из плененных в Курской области ВСУшников оказался мобилизованным одесситом. Он попросил российских морпехов не отправлять его обратно на Украину», — сказал собеседник агентства.
В ходе стрелкового боя в районе населённого пункта Зелёный Шлях Суджанского района пленный боец получил ранения ноги и головы. Российские морпехи на месте оказали ему первую помощь: наложили на ногу турникет и перебинтовали голову. Трое сослуживцев одессита были ликвидированы, ещё трое, включая его самого, взяты в плен.
Напомним, накануне российские военные начали вторую фазу активного контрнаступления в Курской области. По словам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, противник бежит в панике. А в зоне СВО за сутки в плен сдались 43 украинских военных.
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