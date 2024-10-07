ВСУ потеряли 590 бойцов и два склада в зоне ответственности группировки «Юг»
ВСУ продолжают терять позиции на фронте, на этот раз «продавить» их получилось бойцам «Южной» группировки. Об этом сообщили в Минобороны России. Там рассказали, что на этом направлении армия противника потеряла до 590 военных, 19 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два полевых склада боеприпасов.
«Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям 22-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 144-й пехотной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Серебрянка, Алексеево-Дружковка, Северск, Никифоровка, Веролюбовка, Ступочки, Предтечино, Белая Гора, Максимильяновка и Катериновка ДНР», — добавили в ведомстве.
Кроме того, наши бойцы отразили две контратаки штурмовых групп 28-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Также ВС РФ оставили противника без британской 155-мм гаубицы FH-70, 155-мм гаубицы М777, трёх американских 105-мм орудий М119 и 122-мм гаубицы Д-30.
Киевские власти ежедневно получают плохие вести из ДНР. Как ранее сообщал Life.ru, группировка «Центр» освободила ещё один населённый пункт — Гродовку. А подразделения группировки «Восток» осуществили прорыв северо-западнее освобождённого города, приблизившись к Богоявленке.
Telegram / Минобороны