ВСУ потеряли 590 бойцов и два склада в зоне ответственности группировки «Юг»

ВСУ продолжают терять позиции на фронте, на этот раз «продавить» их получилось бойцам «Южной» группировки. Об этом сообщили в Минобороны России. Там рассказали, что на этом направлении армия противника потеряла до 590 военных, 19 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два полевых склада боеприпасов.