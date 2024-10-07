Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
7 октября, 10:18

ВСУ потеряли 590 бойцов и два склада в зоне ответственности группировки «Юг»

ВСУ продолжают терять позиции на фронте, на этот раз «продавить» их получилось бойцам «Южной» группировки. Об этом сообщили в Минобороны России. Там рассказали, что на этом направлении армия противника потеряла до 590 военных, 19 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два полевых склада боеприпасов.

«Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям 22-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 144-й пехотной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Серебрянка, Алексеево-Дружковка, Северск, Никифоровка, Веролюбовка, Ступочки, Предтечино, Белая Гора, Максимильяновка и Катериновка ДНР», — добавили в ведомстве.

Кроме того, наши бойцы отразили две контратаки штурмовых групп 28-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Также ВС РФ оставили противника без британской 155-мм гаубицы FH-70, 155-мм гаубицы М777, трёх американских 105-мм орудий М119 и 122-мм гаубицы Д-30.

Сводки СВО: ВС РФ перешли запорожское водохранилище, удар ОДАБ-1500 по позициям ВСУ в Волчанске, 7 октября
Сводки СВО: ВС РФ перешли запорожское водохранилище, удар ОДАБ-1500 по позициям ВСУ в Волчанске, 7 октября

Киевские власти ежедневно получают плохие вести из ДНР. Как ранее сообщал Life.ru, группировка «Центр» освободила ещё один населённый пункт — Гродовку. А подразделения группировки «Восток» осуществили прорыв северо-западнее освобождённого города, приблизившись к Богоявленке.

Обложка ©

Telegram / Минобороны

Александра Мышляева
  • Новости
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Украина
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров