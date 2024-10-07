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7 октября, 03:20

Российские войска продолжают продвижение к Богоявленке в ДНР

Минобороны: ВС России продвинулись северо-западнее Угледара и в районе Весёлого

Российские силы продолжают наступление в районе Угледара, укрепляя позиции и расширяя зону контроля в ДНР. Подразделения группировки «Восток» осуществили прорыв северо-западнее освобождённого города, приблизившись к стратегически важному населённому пункту Богоявленка. В результате этих действий противник вынужден отступать, теряя позиции в районе Весёлого. Об этом сообщило Минобороны.

Кадры боевой работы РСЗО «Град» в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжают оттеснять врага и развивать успех. Часть из них продвинулись северо-западнее Угледара и в районе Весёлого, приближаясь к Богоявленке», — уточнили в ведомстве.

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Освобождение Угледара российскими войсками создало оперативный простор для дальнейших наступательных действий. Эксперты отмечают, что взятие города открывает возможность для продвижения в направлении Краматорска и других стратегических точек в ДНР. Сейчас наши силы продолжают наступление в прилегающих районах, оттесняя противника и укрепляя позиции.

Обложка ©

VK / Минобороны РФ

Кирилл Сосновских
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