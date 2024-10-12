Российские военные ловко сорвали ротацию ВСУшников под Харьковом
ВС РФ ликвидировали группу военных ВСУ в Харьковской области во время ротации
Военные группировки войск «Север» ВС России ликвидировали украинских бойцов в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ, поделившись кадрами поражения техники противника.
ВС РФ ликвидировали группу бойцов ВСУ под Харьковом. Видео © Telegram / Минобороны России
В оборонном ведомстве уточнили, что российские военные с помощью беспилотников выявили несколько единиц боевой техники и живую силу ВСУ. Украинские войска пытались провести ротацию на своих боевых позициях, но российские военные не дали им этого сделать. Они внезапно нанесли удары с помощью боевых дронов.
«Поразив боевую технику, военнослужащие разведывательного подразделения последовательно уничтожили пытающихся скрыться боевиков», — говорится в сообщении.
А ранее Life.ru писал, что российские лётчики авиабомбами уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол под Харьковом. В Минобороны РФ уточнили, что в момент нанесения удара транспорт ВСУ перевозил военных на ротацию.
Telegram / Минобороны России