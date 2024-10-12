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12 октября, 16:54

Российские военные ловко сорвали ротацию ВСУшников под Харьковом

ВС РФ ликвидировали группу военных ВСУ в Харьковской области во время ротации

Военные группировки войск «Север» ВС России ликвидировали украинских бойцов в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ, поделившись кадрами поражения техники противника.

ВС РФ ликвидировали группу бойцов ВСУ под Харьковом. Видео © Telegram / Минобороны России

В оборонном ведомстве уточнили, что российские военные с помощью беспилотников выявили несколько единиц боевой техники и живую силу ВСУ. Украинские войска пытались провести ротацию на своих боевых позициях, но российские военные не дали им этого сделать. Они внезапно нанесли удары с помощью боевых дронов.

«Поразив боевую технику, военнослужащие разведывательного подразделения последовательно уничтожили пытающихся скрыться боевиков», — говорится в сообщении.

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А ранее Life.ru писал, что российские лётчики авиабомбами уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол под Харьковом. В Минобороны РФ уточнили, что в момент нанесения удара транспорт ВСУ перевозил военных на ротацию.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Дарья Нарыкова
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