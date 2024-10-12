Российские военные ловко сорвали ротацию ВСУшников под Харьковом

В оборонном ведомстве уточнили, что российские военные с помощью беспилотников выявили несколько единиц боевой техники и живую силу ВСУ. Украинские войска пытались провести ротацию на своих боевых позициях, но российские военные не дали им этого сделать. Они внезапно нанесли удары с помощью боевых дронов.