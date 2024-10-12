Появилось эпичное видео уничтожения российским «Ланцетом» двух танков ВСУ под Сумами

Российские войска с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили два танка Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Кадрами эпичного уничтожения техники противника поделилось Минобороны РФ.

ВС России «Ланцетом» уничтожили два танка ВСУ в Сумской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«В ходе разведывательных мероприятий в Сумской области военнослужащие группировки войск «Север» с помощью БПЛА выявили замаскированные стоянки двух танков ВСУ в районе лесопосадок. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по танкам противника», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что в «Ланцет» прямым попаданием поразил украинские танки. Это было подтверждено средствами объективного контроля, которые были получены в режиме реального времени.