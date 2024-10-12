Появилось эпичное видео уничтожения российским «Ланцетом» двух танков ВСУ под Сумами
МО: ВС РФ боеприпасом «Ланцет» уничтожили два танка ВСУ в Сумской области
Российские войска с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили два танка Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Кадрами эпичного уничтожения техники противника поделилось Минобороны РФ.
ВС России «Ланцетом» уничтожили два танка ВСУ в Сумской области. Видео © Telegram / Минобороны России
«В ходе разведывательных мероприятий в Сумской области военнослужащие группировки войск «Север» с помощью БПЛА выявили замаскированные стоянки двух танков ВСУ в районе лесопосадок. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по танкам противника», — говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что в «Ланцет» прямым попаданием поразил украинские танки. Это было подтверждено средствами объективного контроля, которые были получены в режиме реального времени.
А ранее Life.ru писал, что российские десантники с помощью «Ланцета» уничтожили 13 гаубиц М777 ВСУ на Каховском направлении. В Минобороны отметили, что для точного определения украинских позиций используются разведывательные беспилотники Zala.
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