Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
11 октября, 12:49

Подвиг попал на видео: Российский герой на байке разнёс блиндаж ВСУ 30 кг взрывчатки

Боец ВС РФ ворвался на мотоцикле на позиции ВСУ с 30 кг пластита и разнёс их

Бойцы ВС РФ совершили очередной подвиг в зоне специальной военной операции (СВО). Военнослужащий на мотоцикле подъехал на позицию противника и закинул туда 30 килограмм пластита. Видео героического поступка опубликовала газета Восточного военного округа (ВВО) «Суворовский натиск» в своём телеграм-канале.

Боец 155-й бригады подвозит пластит к блиндажу ВСУ. Видео © Telegram / «Суворовский натиск»

«Сахалинец прорвался на мотоцикле к врагу и подкинул им 30 кг концентрированного денацификата», — говорится в подписи к ролику.

Героем оказался разведчик 3-го мотострелкового батальона одного из соединений Восточного военного округа с позывным Тим. Он очистил позиции, которые противник никак не хотел оставлять. Ни артиллерия, ни другие меры воздействия не могли выгнать врага. Тогда Тим сел на мотоцикл, взял 30 кг пластита и приехал к ВСУшникам. Боец оставил посылку и благополучно вернулся, уничтожив противника.

Полторы тысячи ВСУшников попали в окружение под Курском
Полторы тысячи ВСУшников попали в окружение под Курском
Обложка ©

Telegram / «Суворовский натиск»

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров