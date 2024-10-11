Подвиг попал на видео: Российский герой на байке разнёс блиндаж ВСУ 30 кг взрывчатки

Бойцы ВС РФ совершили очередной подвиг в зоне специальной военной операции (СВО). Военнослужащий на мотоцикле подъехал на позицию противника и закинул туда 30 килограмм пластита. Видео героического поступка опубликовала газета Восточного военного округа (ВВО) «Суворовский натиск» в своём телеграм-канале.

«Сахалинец прорвался на мотоцикле к врагу и подкинул им 30 кг концентрированного денацификата», — говорится в подписи к ролику.

Героем оказался разведчик 3-го мотострелкового батальона одного из соединений Восточного военного округа с позывным Тим. Он очистил позиции, которые противник никак не хотел оставлять. Ни артиллерия, ни другие меры воздействия не могли выгнать врага. Тогда Тим сел на мотоцикл, взял 30 кг пластита и приехал к ВСУшникам. Боец оставил посылку и благополучно вернулся, уничтожив противника.