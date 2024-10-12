Российские десантники успешно применили барражирующие боеприпасы «Ланцет», уничтожив 13 американских гаубиц М777 на Каховском направлении. Несмотря на то, что Вооружённые силы Украины стараются держать поставленную НАТО технику вне досягаемости российской артиллерии, наши «птички» продолжают поражать цели с высокой точностью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Десантники артиллерийской бригады ВДВ за последние месяцы демонстрируют высокую эффективность в уничтожении натовской техники, действуя на расстояниях, где традиционная артиллерия не всегда может достичь цели.

«Точными ударами барражирующего боеприпаса «Ланцет» десантники уничтожают поставленную натовскую технику на Украину. Противник бережёт технику и не подводит её на дистанцию выстрела артиллерийского орудия с нашей стороны, но для барражирующего боеприпаса «Ланцет» эти расстояния не помеха», — сообщили в ведомстве.

Для точного определения позиций противника используются разведывательные беспилотники Zala, которые патрулируют район круглосуточно. Благодаря этим дронам российские военные получают своевременные данные о позициях украинских вооружённых сил и могут наносить удары по выявленным целям с помощью «Ланцетов».