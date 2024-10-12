Сводки СВО. Киев расплатится за Курск Сумами, когда откроется дорога на Славянск, когда ВС РФ освободят приграничье, 12 октября Военный эксперт Александр Шарковский — о ситуации на линии фронта с 7 по 12 октября, в ДНР и Курской области. О том, что потеря Торецка приведёт к уходу ВСУ из Славянска и Краматорска. 11 октября, 21:07 Боевые действия в зоне СВО. Обложка © TACC / Алексей Коновалов

Одесса получила ответ за Торопец и Тихорецк, 12 октября

В результате точных ударов российских ракет в Кривом Роге и Одесской области обширные пожары охватили порты в Южном, Ильичёвске и Одессе. Сгорели портовые постройки, четыре судна с боеприпасами и вооружением, контейнеры, забитые военными грузами, катера береговой охраны и грузовики на стоянках. После попадания в сухогруз, ходящий под именем Shui Spirit под флагом Панамы, долго детонировал внушительный объём боеприпасов. В Кривом Роге удар пришёлся на крупное хранилище боеприпасов, повторный взрыв которых ощущался местными жителями как землетрясение. Хороший ответ за диверсии врага под Тихорецком и в Торопце.

Порты Одесской области принимают в большом количестве военные грузы, посылаемые на Украину странами НАТО. Соответственно, все транспортные корабли, которые приходят туда для ВС РФ, — законная цель, независимо от того, в какой стране они зарегистрированы. Причём Москва не собирается обращать внимание на провокационные заявления западных СМИ, что эти корабли исключительно возят украинское зерно. То, как эти транспорты горят и взрываются, доказывает их истинное предназначение.

Однозначно ВС РФ будут уничтожать эти транспорты и портовые структуры не только на Черноморском побережье, но и на берегах Дуная, временно находящихся под контролем Украины. Пока Украина контролирует хоть пядь берега Чёрного моря и Дуная, наше Причерноморье, Крым и Черноморский флот будут находиться под постоянной угрозой нападения.

Курская область — уничтожение врага к концу месяца, 12 октября

Штурмовые ВС РФ колонной идут по трассе Рыльск – Суджа. Фото © Telegram / Condottiero

Глава Суджанского района Курской области Александр Богачёв сообщил о содержании укронацистами мирных жителей в неволе. И это не первый сигнал о создании концентрационных лагерей украинскими военными в оккупированной ими части Курской области.

— У нас школа-интернат на территории города Суджи, и там действительно содержат и свозят туда людей. Есть ли ещё такие учреждения — у меня нет такой информации, — рассказал Богачёв.

На территории Курской области практически по всем пунктам противник вынужден оставлять свои позиции и потихоньку пятиться назад. Наши морпехи из 155-й бригады выбили неприятеля из Зелёного Шляха и практически блокировали врага, занимающего позиции в районе Любимовки, Малой Локни, Нижнего Клина. В целом отмечается, что ВС РФ ведут генеральное наступление вдоль трассы Рыльск – Суджа.

Ранее Минобороны сообщало о наступлении российской группировки «Север» в Курской области. В результате решительного натиска наших войск враг был выбит из Новой Сорочины и Покровского. В течение всей прошедшей недели шли вязкие, кровопролитные бои за Дарьино, Любимовку, Новый Путь, Плехово и ещё за 14 других населённых пунктов.

До недавнего времени мы не вели манёвренных боевых действий, направленных на окружение противника, а методично выдавливали его с нашей территории. Такая тактика упрощает сам процесс организации и ведения боевых действий, но чревата тем, что противник имеет возможность проводить ротацию своих сил, выдвигать на передовую линию подкрепления и вести бесперебойное снабжение своих войск — то есть к 20-м числам октября.

Поскольку ВС РФ начали действовать манёвренно, окружая отдельные формирования врага, отсекая их от основных сил, есть надежда, что неприятель скоро будет уничтожен на Курской земле. По некоторой информации, эта динамика будет развиваться всю следующую неделю, а к её окончанию мы можем увидеть результат — полное уничтожение остатков противника.

Что будет с прилегающей к российской границе территорией Сумской области? Наступление на Сумы и далее на запад — это необходимость. Причём речь идёт не только о возвращении России именно Сумской области, но всего левобережья Днепра — территории, имеющей историческое наименование Малая Россия. Исконно русский город Чернигов и его область, Полтава и земли вокруг неё, Харьков и область должны быть возвращены в те исторические и культурные пределы, в которых они находились до октябрьского переворота 1917 года.

Харьковская область, 12 октября

Американский БТР «Страйкер» ловит FPV-дрон ВТ-40 в Харьковском приграничье. Видео © Telegram / Сводки ополчения Новороссии

В течение недели шли бои местного значения за населённые пункты Липцы, Волчанск, Малые Проходы в Харьковской области. Войска ОГВ ВС РФ «Север» изрядно потрепали и обескровили 92-ю десантно-штурмовую бригаду и 129-ю бригаду теробороны. Наши оперативно-тактические самолёты сбросили на позиции врага, расположенные на территории Волчанского мукомольного завода, бомбу объёмного взрыва ОДАБ-1500. В помещениях этого предприятия, включая подвальные, обосновались боевики 57-й ОМБр ВСУ и укронацистского подразделения «Шквал», укомплектованного уголовниками.

Дело в том, что на мукомольных и сахарных заводах строго запрещено пользоваться открытым огнём. Если на таком действующем предприятии просто зажечь спичку, будет разрушительный эффект — посильнее, чем взрыв ОДАБ-1500. Мгновенно воспламенится мучная или сахарная пыль, которая витает на таких заводах во взвеси, и произойдёт сильнейший объёмный взрыв. Бойцы ВСУ поступили опрометчиво, выбрав в качестве пункта размещения мукомольное предприятие.

На этот раз наша авиация уничтожила очень беспокойного неприятеля, постоянно обстреливавшего российские позиции и атаковавшего с территории вышеуказанного завода. Военный корреспондент Котенок сообщил о тяжёлых боях под Купянском. Россияне продвигаются южнее Синьковки, вошли на северные окраины Петропавловки. Украинская армия держится из последних сил, сообщают местные паблики.

Захват Кругляковки будет означать, что россияне вышли на берег Оскола и рассекли купянско-лиманскую группировку врага надвое. Украинские войска, находящиеся севернее этого города, в перспективе могут быть прижаты к берегу Оскола и уничтожены.

Донецкая Народная Республика, 12 октября

Кадры боевой работы разведчиков группировки войск «Центр» по взятию опорника и уничтожению техники врага в районе населённого пункта Гродовка в ДНР. Видео © Telegram / Неофициальный Безсонов

На Северском направлении Донецкой Народной Республики войска ОГВ «Юг» взяли в клещи населённый пункт Верхнекаменское, где засело немало сил неприятеля. Также в течение недели шли особо ожесточённые, кровопролитные бои за Звановку, Белую Гору и Максимильяновку. Здесь наши воины провели обильное кровопускание 54-й, 93-й механизированным, 56-й мотопехотной и 10-й горно-штурмовой бригадам ВСУ. В Часовом Яре россияне громят 24-ю украинскую мехбригаду. С 4 по 11 октября противник потерял здесь около 7300 своих бойцов убитыми и тяжело раненными.

В Торецке войска ОГВ «Центр» достигли сердца города и заняли там микрорайон высоток. Частью сил вышеуказанное российское войсковое объединение обходит Торецк слева — и ведёт бой за Щербиновку и Леонидовку, также россияне обходят Торецк справа — и уже вошли в посёлок Дачное. Овладение Торецком откроет путь для ВС РФ на Константиновку, которая является тыловым центром для трёх крупнейших тактических войсковых групп ВСУ: «Часов Яр», «Северск», «Лиман». Эти ТВГ сейчас держат ключевые направления. Ослабление этих групп приведёт к потере Украиной Краматорска, Славянска и откроет путь ВС РФ на Изюм — с возможным выходом на оперативный простор.

Особо жарко сейчас на Покровском направлении ДНР. Здесь россияне ведут кровопролитные бои за Воздвиженку, Александро-Калиново, Валентиновку, Сухую Балку, Калиново и Селидово с многочисленной группировкой врага. Военкор Котенок утверждает, что нашим ребятам удалось, прилагая неимоверные усилия, продвинуться к югу от Селидова и укрепить свои позиции вдоль железной дороги, соединяющей Вишнёвое и Цукурино. Сам город Селидово уже в полукольце.

Россияне продвинулись на Кураховском направлении. По тыловым объектам группировки ВСУ, занимающей здесь позиции, работает фронтовая авиация ВКС РФ. В ходе одного из воздушных налётов российский фронтовой бомбардировщик Су-34 сбросил ФАБ-3000, оснащённую УМПК, на склад боеприпасов ВСУ близ населённого пункта Разлив, цель была точно поражена, тут же окрестность озарила мощнейшая вспышка от взрыва. Затем объект охватили пожар и повторные взрывы. В настоящее время противник на Кураховском направлении испытывает снарядный голод. За неделю боёв в зоне ответственности ОГВ «Центр» враг безвозвратно потерял около 3430 бойцов убитыми и ранеными.

На Угледарском направлении войска ОГВ ВС РФ «Восток» выбили врага из Золотой Нивы, значительно продвинулись в направлении Катериновки и Богоявленки. Также завязали бои с противником в районе Доброполья.

Авторы Александр Шарковский