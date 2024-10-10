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10 октября, 17:56
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«Мощная детонация»: Сообщается об уничтожении «морского экспресса» НАТО под Одессой

«ВХ»: ВС России уничтожили «морской экспресс» НАТО в порту под Одессой

Российские войска в ночь на 10 октября нанесли ракетный удар по «морскому экспрессу» НАТО — контейнеровозу «Shui Spirit» в Одесской области. Как сообщает телеграм-канал «Военная хроника» (ВХ), судно перевозило боеприпасы и средства ПВО для украинских военных.

«Сегодня ночью ракеты комплекса «Искандер-М» поразили важный для ВСУ груз — зенитно-ракетные средства с боекомплектами и, вероятно, арсенал для реактивной артиллерии. Мощная вторичная детонация говорит именно об этом», — говорится в сообщении.

В результате взрывов, начавшихся после прилётов, утонули два катера погранслужбы Незалежной. Также были ранены пятеро ВСУшников и два сотрудника украинской разведки, следивших за выгрузкой судна. В Минобороны РФ эту информацию пока никак не комментировали.

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Ранее представитель пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по пункту временной дислокации наёмников в Одесской области. По его информации, прилёт зафиксировали по одному из санаториев в Сергеевке, где размещались ВСУшники.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / volkova natalia

Наталья Демьянова
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