«Мощная детонация»: Сообщается об уничтожении «морского экспресса» НАТО под Одессой

Российские войска в ночь на 10 октября нанесли ракетный удар по «морскому экспрессу» НАТО — контейнеровозу «Shui Spirit» в Одесской области. Как сообщает телеграм-канал «Военная хроника» (ВХ), судно перевозило боеприпасы и средства ПВО для украинских военных.

«Сегодня ночью ракеты комплекса «Искандер-М» поразили важный для ВСУ груз — зенитно-ракетные средства с боекомплектами и, вероятно, арсенал для реактивной артиллерии. Мощная вторичная детонация говорит именно об этом», — говорится в сообщении.

В результате взрывов, начавшихся после прилётов, утонули два катера погранслужбы Незалежной. Также были ранены пятеро ВСУшников и два сотрудника украинской разведки, следивших за выгрузкой судна. В Минобороны РФ эту информацию пока никак не комментировали.