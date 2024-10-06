Дрон снял на видео, как «Искандер» сжёг судно со снарядами из Европы под Одессой
Минобороны показало видео уничтожения судна со снарядами из Европы под Одессой
Минобороны России показало видео уничтожения судна с европейскими боеприпасами в порту «Южный» Одесской области. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба оборонного ведомства.
Уничтожение судна с европейскими боеприпасами в Одесской области. Видео © Пресс-служба Минобороны России
Ракетный удар был нанесён в момент разгрузки боеприпасов. На кадрах объективного контроля видна детонация вооружений, предназначенных для ВСУ.
Как ранее сообщалось, удар по месту разгрузки боеприпасов из Европы в Одесской области был нанесён с помощью «Искандера -М». В Минобороны уточнили, что судно доставило партию вооружений и снарядов из стран Евросоюза.
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