Дрон снял на видео, как «Искандер» сжёг судно со снарядами из Европы под Одессой

Ракетный удар был нанесён в момент разгрузки боеприпасов. На кадрах объективного контроля видна детонация вооружений, предназначенных для ВСУ.

Как ранее сообщалось, удар по месту разгрузки боеприпасов из Европы в Одесской области был нанесён с помощью «Искандера -М». В Минобороны уточнили, что судно доставило партию вооружений и снарядов из стран Евросоюза.