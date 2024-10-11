Сводки СВО: Наступление на Суджу, резня в Малой Локне, что северокорейская армия делает в Донбассе, ситуация 11 октября Армия России в боях уничтожает войска ВСУ, пока Владимир Зеленский совершает зарубежное турне — главное в зоне СВО в материале Life.ru. 11 октября, 08:27 Боевые действия в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Пока самоназванный президент Украины Владимир Зеленский отправился на зарубежные гастроли, его войска не могут сдержать наступление российских войск. Выглядит это как попытка дистанцироваться от проблемы и заработать очки у так называемых партнёров. Хотя гастролёр пытается получить больше оружия, одобрение на вступление в НАТО и презентовать свой мирный план, который пока не вызывает интереса — и даже прекращение огня не обсуждается. В это же время внутри Украины всё больше людей понимают, что страна движется к краху.



Курская область, 11 октября

Боевые действия в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская авантюра Зеленского постепенно заканчивается. Российские войска начали вторую фазу уничтожения группировки вторжения. Известно об освобождении сёл Любимовка, Нижний Клин и хутора Зелёный Шлях. У ВСУ ещё есть возможность отступить, так как следующим освободят Свердликово, а дальше — Новенькое, Басовка, Локня и Юнаковка, но это уже Сумская область. Появляется информация, что ВС РФ уже вышли на западную окраину Суджи.

План Зеленского, подразумевавший обмен территориями, провалился. Во-первых, Россия изначально отвергла такую возможность. Во-вторых, считаные дни остались до того, как ВСУ покинут Курскую область. По словам генерал-майора Апти Алаудинова, бежать приходится через границу, теряя технику. В-третьих, такая идея изначально считалась глупой.

— Некоторые считают, что Курская область станет разменной монетой. Разве всерьёз можно думать, что сёла на Курщине противник заберёт, а нам отдаст взамен Бердянск или Мелитополь? Это совершенно несопоставимые вещи, — считает бывший депутат Верховной рады Игорь Лапин.

О скором полном освобождении российских населённых пунктов говорит и решение губернатора Алексея Смирнова — создание Министерства восстановления и развития приграничья.

Украинские боевики и наёмники пока продолжают совершать военные преступления на территории региона. Глава Суджанского района Александр Богачев сообщил, что местных жителей сгоняют в школу-интернат и там насильно удерживают. Не обходится без расстрелов.

— Поляков слышали и чернокожих замечали все подряд. Расстреливают без разбора. Брата моего двоюродного расстреляли в упор. Ребята на мотоцикл сели или на мопед, ребятки по 12 лет, трое, сразу хотели уехать из села Малая Локня. И в упор расстреляли, — ранее рассказал мужчина, которому удалось выбраться из зоны боевых действий.

Ударные БПЛА группировки «Север» продолжают уничтожать бронетехнику ВСУ. Видео © Telegram / Северный ветер

И как тут не вспомнить киевскую Бучу, где после входа ВСУ были обнаружены десятки трупов с белыми повязками, которые носили те, кто был лоялен российским войскам. Если они смогли расстрелять своих сограждан, то страшно представить, что боевики делают с обладателями паспорта России.

Донецкая Народная Республика, 11 октября

Бои на Покровском направлении идут за Новоселидовку. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Армия России продвигается в Донецкой Народной Республике по всей линии соприкосновения. По данным военкора Евгения Лисицына, бои на Покровском направлении идут за Новоселидовку и Измайлово. На Угледарском направлении идёт подготовка к штурму Богоявленки.

Разведчики группировки войск «Запад» с использованием боевых дронов нанесли внезапные удары по противнику. Видео © Telegram / Минобороны России

Бои в Торецке становятся причиной для ударов по инфраструктуре ВСУ в близлежащих городах. Так, один из пунктов временной дислокации уничтожили в Дружковке, сообщает Евгений Поддубный. Появились кадры уничтожения моста на трассе Славянск – Артёмовск.

Северокорейская армия в Донбассе

KN-23 — северокорейская тактическая баллистическая ракета на твёрдом топливе. Фото © Wikipedia

Если верить британскому изданию The Guardian, военнослужащие из КНДР уже участвуют в боях против украинских подразделений. В задачи корейцев входит обслуживание ракетных комплексов KN-23. Якобы среди военных из Северной Кореи уже и погибшие есть. Правда, доказательств у журналистов нет.

— Для Северной Кореи, которая поставила России много снарядов и ракет, крайне важно научиться обращаться с различным оружием и получить реальный боевой опыт, — цитирует издание профессора Института дальневосточных исследований в Сеуле Лим Ыль Чхоля.



Даже если это окажется правдой, то ничего сверхъестественного в этом нет. Украина использует западных наёмников и действующих военнослужащих НАТО в своих целях. Так, Верховная рада позволила иностранцам становиться офицерами ВСУ, а Великобритания готова отправить свой контингент инструкторов. Украина просто стала полем боя с Россией.

Авторы Даниил Черных