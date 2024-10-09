В чём плюсы армии КНДР, если её отправят помогать России в СВО Военный эксперт Александр Шарковский — о том, когда армия КНДР может принять участие в СВО и при каких условиях это произойдёт. 9 октября, 16:43 Плюсы и минусы Армии КНДР. Обложка © ТАСС / ZUMA

Последние новости о военной помощи КНДР России

Южнокорейский военный министр Ким Ён Хён высказал мнение, что отдельные военнослужащие КНДР вполне могут участвовать в военном конфликте против Украины на стороне России. Кроме того, глава Минобороны РК (Республика Корея или Южная Корея) заявил своему парламенту, и эти слова приводит издание Yonhap, что Пхеньян может направить на помощь ВС РФ формирования регулярной армии и эта акция вполне соответствует Договору о всеобъемлющем партнёрстве, подписанному Москвой и Пхеньяном.

Ранее слухи об участии северокорейских добровольцев в СВО широко тиражировались в Сети и даже некоторые СМИ писали об этом. Однако в ходе встречи президента Владимира Путина с лидером КНДР в прошлом году на космодроме Восточный, наш верховный главнокомандующий так отреагировал на данную информацию: «Хочу сказать, что это чушь полная».

Впервые об этом заговорили ещё в 2022 году, в ходе одного из выпусков «Открытого эфира» телеканала «Красная звезда». Данные о возможном направлении на Украину 500 тысяч северокорейских военнослужащих некоторыми телеграм-каналами обсуждались практически как свершившийся факт. Кроме того, поступала информация, что в северокорейской армии после клича, брошенного лично Ким Чен Ином, вызвались до 800 тысяч добровольцев, желающих воевать против укронацистского режима и НАТО. Но, ни один официальный источник ни у нас, ни в КНДР не подтвердил информацию.

Теперь об этом заговорил не кто иной, как министр обороны РК, который отвечает за репутацию своего ведомства. Получается, на этот раз можно говорить, что нет дыма без огня.

Уже на протяжении более чем года западные политики и СМИ также бездоказательно обвиняют Пхеньян в поставках артиллерийских боеприпасов и некоторых видов вооружений Российской Федерации. Фото © ТАСС / ZUMA

— Во время визита Владимира Путина в Северную Корею был подписан всеобъемлющий Договор о взаимном обеспечении военной безопасности. В соответствии с этим договором Россия и Северная Корея берут на себя обязательства защищать друг друга от недругов. Это положение развязывает руки при нашем взаимодействии. Нужно будет, Российская армия поможет Северной Корее, а при необходимости мы позовём на помощь личный состав армии Северной Кореи. Я бы был большим лицемером, если бы не сказал, что пока личного северокорейского состава никто не отмечал в рядах нашей армии, но некоторые очень важные боеприпасы и даже некоторые орудия мы уже получили от Северной Кореи, и стесняться этого не надо. Что касается личного состава, то примерно с год назад просочилась информация о том, что был разговор между представителями Минобороны РФ и Северной Кореи о том, что северокорейцы могут отправить нам на помощь 500 000 человек. Но это была своеобразная шутка, — это парни, которые в одной руке великолепно держат автомат, а в другой строительный мастерок. Имелось в виду, что они могут полмиллиона послать если не воевать, так восстанавливать наши города, — пояснил полковник в отставке, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

По словам капитана 1-го ранга в отставке Владимира Гундарова, поскольку была договоренность о том, что северокорейские военные будут учувствовать в восстановлении городов Донбасса, то, вероятно, украинские медиа используют инфоповод. Например, недавно украинские СМИ сообщили, что во время ракетного удара по одному из штабов ДНР были убиты шесть высокопоставленных северокорейских офицеров и несколько человек ранено, всего было ранено 20 человек. Правда, эта информация никем не была подтверждена, украинская сторона заявила, что эти высокопоставленные военные КНА прибыли на рекогносцировку (разведку для получения сведений о противнике).

Уже на протяжении более чем года западные политики и СМИ также обвиняют Пхеньян в поставках артиллерийских боеприпасов и некоторых видов вооружений Российской Федерации, но жёстких доказательств тому пока представлено не было.

Плюсы и минусы военной мощи КНДР

Если говорить о возможной посылке регулярных войск КНДР как о весьма вероятном событии, стоит упомянуть, что Вооружённые силы Страны утренней свежести (так часто называют Северную Корею) весьма внушительны и обладают серьёзной боевой и огневой мощью.

Боевая авиация ВС КНДР реально недотягивает до современных технических и военных требований. Фото © ТАСС / ZUMA

Как относительно слабый вид ВС КНДР можно выделить боевую авиацию этой страны, которая реально недотягивает до современных технических и военных требований. Также далеко не самыми передовыми являются ВМС Северной Кореи. Но когда речь заходит о ракетных и сухопутных войсках КНДР или спецназе этой страны, говорить стоит в превосходной форме. Корейская Народная армия строится исходя из основополагающих принципов военного искусства, приверженность которым, впрочем, демонстрируют все дальневосточные военные культуры.

Корейский солдат в XXI веке

Прежде всего стоит отметить высокие моральные, физические и боевые качества корейских солдат, которые с лёгкостью переносят самые экстремальные тяготы и лишения военной службы. Их отличает стойкость в бою, горячность и бесстрашие в атаках. Армию КНДР отличает умение скрытно передвигаться по полям сражений, захватывать врага врасплох и наносить внезапные удары там, где противник этого не ожидает. В Корейской Народной армии (КНА) выработана крайняя сплочённость и слаженность воинских коллективов. Корейские военнослужащие дорожат честью воинских коллективов, в которых проходят службу. И КНА готовится именно к беспощадной и жестокой войне с непримиримыми врагами.

Особо стоит сказать про корейский спецназ — для этих парней нет невыполнимых задач, и нет таких преград, которые они не могли бы преодолеть. Бойцов ССО КНА отличает высокая индивидуальная и коллективная боевая выучка, дисциплинированность, целенаправленность, мотивированность и творческий подход к выполнению любых самых сложных задач. Они без напряжения выживают в самых сложных условиях. Способны справиться с десятью пехотинцами противника в рукопашном бою. И это не высокопарные слова — а истина.

Из открытых источников известно, что численность ВС КНДР составляет около 1,4 млн штыков. Фото © ТАСС / ZUMA

Из открытых источников известно, что численность ВС КНДР составляет около 1,4 млн штыков; боевой резерв насчитывает до 4 млн штыков; мобилизационный ресурс — 6,2 млн человек. Здесь стоит сделать оговорку. Дело в том, что армия КНДР умеет хранить свои тайны и не раскрывает даже самую, казалось бы, безобидную информацию. Поэтому к вышеперечисленным данным стоит относиться с большой долей скепсиса.

Какие подразделения Армии КНДР могли бы участвовать в СВО

Поговорим о сухопутных войсках КНА, именно им приписывают возможное участие в СВО. В настоящее время КНА обновляет свои парки: бронетехнику, ствольную и реактивную артиллерию, а также совершенствует ракетные войска и активно вводит в боевой состав подразделения воздушных, сухопутных и морских дронов. По сути, всё то, что можно о вооружении сухопутных сил КНА найти в Интернете, — очень и очень устаревшая информация.

— Южная Корея, как и Япония, шизофренически или даже маниакально отслеживает все телодвижения Северной Кореи и относится страшно ревностно и к военно-техническим успехам, и к формированию военного союза с Россией. Ещё одна ревность, которая мучает Южную Корею, — то, что она, продвинутая во всех областях, делающая якобы лучшее в мире оружие, по некоторым видам вооружения уступает Северной Корее. Есть некоторые реактивные системы залпового огня, которые лучше российских, как ни печально это признавать, и по калибру, и по дальнобойности. Одна из них называется КМ-25 — это реактивная система залпового огня, которой по своим тактико-техническим характеристикам нет равной в мире. Представьте себе калибр 600 мм, а бьёт эта система аж на 380 км. Они нам не помешают, — заявил полковник Баранец.

Новый основной северокорейский танк Cheonma-2 получил отменные технические и боевые характеристики. Орудие 125 мм, вес около 50 т, мощность двигателя 1200 л/с, другой конкретики нет. Доподлинно известно, что предыдущие образцы копировались у китайцев. Из артиллерийских новинок стоит выделить 600-мм РСЗО KN25 на гусеничном ходу. Эта игрушка бьёт очень мощными реактивными снарядами на расстояние почти в 400 км. На вооружении КНА есть более лёгкие 240-мм РСЗО с дальностью стрельбы до 67 км.

Новый основной северокорейский танк Cheonma-2 получил отменные технические и боевые характеристики. Фото © Wikipedia / 朝鮮人民軍 - 朝鮮中央テレビ

Из новых противотанковых ракетных комплексов стоит помянуть про Bulsae-4 М-2018. У этого ПТРК дальность поражения цели — 25 км. Есть переносной ПТРК Bulsae-4. В настоящее время на вооружение КНА поступают новые ЗРК северокорейского производства. Отдельного слова требуют северокорейские РВСН. Но их описание выходит за рамки темы этой статьи.

Что касается оснащения средствами связи и управления боем, КНДР имеет возможность получать технологии от своего южного соседа. Сама тема строго засекречена. Берусь предположить, что сеть управления КНА находится на должной технической и боевой высоте. Кстати, Пхеньян весьма преуспел к разработках тяжёлых авиационных дронов, предназначенных для ведения разведки и выполнения ударных задач. Однозначно северокорейским конструкторам интересно увидеть, как поведёт себя их техника и все новинки вооружений в реальных боевых условиях.

Когда подразделения КНДР теоретически могли принять участие в СВО

Кроме того, участие регулярных войск КНА в СВО — это ничем не заменимый боевой опыт, в котором нуждается любая армия. Владимир Гундаров отмечает, что направление сил КНА на Украину весьма вероятно по той причине, что КНДР готовится к войне против США и их союзников, ей крайне необходим именно современный боевой опыт. Именно такая война сейчас идёт на Украине. СВО — это просто кладезь знаний о современной войне для любой армии мира.

Однозначно реакция Запада на появление войск КНА на Украине будет воспринята крайне негативно, поэтому важен выбор момента свершения этой акции.

— Когда северокорейские солдаты могут оказаться в одних окопах с россиянами? Отвечаю: когда крупные западные натовские контингенты вторгнутся на Украину, не отдельные группы наёмников, не отдельные мелкие подразделения, а именно крупные, ну, скажем, от батальона и выше. Вот здесь его величество северокорейский солдат нам и пригодится. И что бы мир ни выл и ни вякал, какие бы сопли он там ни распускал, у нас с вами есть только один железный аргумент: вам можно, украинцам можно, а нам почему нельзя? Значит, и нам можно, — резюмировал свой комментарий полковник Баранец.

Авторы Александр Шарковский