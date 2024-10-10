Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
10 октября, 13:21

Глава района Богачев: ВСУ удерживают в плену жителей Суджи, свозя их в интернат

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) держат мирных жителей Суджанского района Курской области, которые остались на занятых территориях, в школе-интернате города муниципального центра. Об этом журналистам сообщил глава района Александр Богачев.

«У нас школа-интернат на территории города Суджи, и там действительно содержат и свозят туда людей», — сказал глава района в разговоре с ТАСС.

Чиновник добавил, что всё происходящее документируют сами бойцы ВСУ, снимая видеоролики. Он также отметил, что сообщения о других подобных «учреждениях» в Судже на данный момент отсутствуют.

Над Курской областью сбита украинская ракета
Над Курской областью сбита украинская ракета

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ВСУ захватывают жителей курского приграничья. По словам дипломата, сведения о создании Киевом концлагерей для мирного населения подтверждены родственниками пострадавших.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Мария Любицкая
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Ситуация в Курской области
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров