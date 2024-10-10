Глава района Богачев: ВСУ удерживают в плену жителей Суджи, свозя их в интернат

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) держат мирных жителей Суджанского района Курской области, которые остались на занятых территориях, в школе-интернате города муниципального центра. Об этом журналистам сообщил глава района Александр Богачев.

«У нас школа-интернат на территории города Суджи, и там действительно содержат и свозят туда людей», — сказал глава района в разговоре с ТАСС.

Чиновник добавил, что всё происходящее документируют сами бойцы ВСУ, снимая видеоролики. Он также отметил, что сообщения о других подобных «учреждениях» в Судже на данный момент отсутствуют.