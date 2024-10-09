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9 октября, 19:47

Над Курской областью сбита украинская ракета

В небе над Курской областью сбили украинскую ракету. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

«Украинская ракета сбита силами ПВО в Курской области сегодня вечером. Благодарю наших защитников!» — написал глава региона. Что это за снаряд, не уточняется.

Под Брянском произошла детонация взрывоопасных предметов
Под Брянском произошла детонация взрывоопасных предметов

Беспилотники атаковали Россию минувшей ночью. ВСУ запустили 47 летательных устройств, все были успешно поражены российскими средствами противовоздушной обороны.

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Telegram / Минобороны России

Артур Лапсаков
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