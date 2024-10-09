Над Курской областью сбита украинская ракета
В небе над Курской областью сбили украинскую ракету. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
«Украинская ракета сбита силами ПВО в Курской области сегодня вечером. Благодарю наших защитников!» — написал глава региона. Что это за снаряд, не уточняется.
Беспилотники атаковали Россию минувшей ночью. ВСУ запустили 47 летательных устройств, все были успешно поражены российскими средствами противовоздушной обороны.
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