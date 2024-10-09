Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
9 октября, 04:19

Силы ПВО за ночь сбили 47 беспилотников над Россией

Дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили за ночь 47 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Самая массовая атака была на Брянскую область — там сбито 24 дрона. Ещё пять БПЛА уничтожены в Белгородской области, по два — в Курской и Ростовской областях, один в Краснодарском крае и 13 над акваторией Азовского моря.

Ландшафтный пожар возник в Ростовской области в результате атаки 10 дронов ВСУ
Ландшафтный пожар возник в Ростовской области в результате атаки 10 дронов ВСУ

Не зафиксировано разрушений на земле в Брянской области, переживший четыре волны атак украинских дронов. С задачей там справились дежурные силы ПВО.

Обложка ©

VK / Минобороны России

Артур Лапсаков
  • Новости
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров