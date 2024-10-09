Силы ПВО за ночь сбили 47 беспилотников над Россией
Дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили за ночь 47 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Самая массовая атака была на Брянскую область — там сбито 24 дрона. Ещё пять БПЛА уничтожены в Белгородской области, по два — в Курской и Ростовской областях, один в Краснодарском крае и 13 над акваторией Азовского моря.
Не зафиксировано разрушений на земле в Брянской области, переживший четыре волны атак украинских дронов. С задачей там справились дежурные силы ПВО.
Обложка ©
VK / Минобороны России