Силы ПВО за ночь сбили 47 беспилотников над Россией

Дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили за ночь 47 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Самая массовая атака была на Брянскую область — там сбито 24 дрона. Ещё пять БПЛА уничтожены в Белгородской области, по два — в Курской и Ростовской областях, один в Краснодарском крае и 13 над акваторией Азовского моря.