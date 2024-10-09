Ландшафтный пожар возник в Ростовской области в результате атаки 10 дронов ВСУ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об отражении массированной атаки украинских беспилотников в ночь на 9 октября. Суммарно дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили десять дронов: один в районе Новошахтинска и девять — на юго западе региона.

Некоторые обломки уничтоженных дронов рухнули на территории Кагальницкого района, спровоцировав ландшафтный пожар. К месту возгорания оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые уже ликвидировали возгорание.

«По предварительным данным, пострадавших нет», — добавил Голубев.