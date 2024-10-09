Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
9 октября, 02:30

Ландшафтный пожар возник в Ростовской области в результате атаки 10 дронов ВСУ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об отражении массированной атаки украинских беспилотников в ночь на 9 октября. Суммарно дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили десять дронов: один в районе Новошахтинска и девять — на юго западе региона.

Некоторые обломки уничтоженных дронов рухнули на территории Кагальницкого района, спровоцировав ландшафтный пожар. К месту возгорания оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые уже ликвидировали возгорание.

«По предварительным данным, пострадавших нет», — добавил Голубев.

Частный дом загорелся на Кубани после падения украинского дрона
Частный дом загорелся на Кубани после падения украинского дрона

Четвёртую за ночь волну украинских дронов отразили и силы ПВО в Брянской области. Суммарно зенитчики уничтожили 12 беспилотников противника. По данным местных властей, в результате атаки никто не пострадал, разрушений на земле нет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fernando Astasio Avila

Илья Пушкарев
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров