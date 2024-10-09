Ландшафтный пожар возник в Ростовской области в результате атаки 10 дронов ВСУ
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об отражении массированной атаки украинских беспилотников в ночь на 9 октября. Суммарно дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили десять дронов: один в районе Новошахтинска и девять — на юго западе региона.
Некоторые обломки уничтоженных дронов рухнули на территории Кагальницкого района, спровоцировав ландшафтный пожар. К месту возгорания оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые уже ликвидировали возгорание.
«По предварительным данным, пострадавших нет», — добавил Голубев.
Четвёртую за ночь волну украинских дронов отразили и силы ПВО в Брянской области. Суммарно зенитчики уничтожили 12 беспилотников противника. По данным местных властей, в результате атаки никто не пострадал, разрушений на земле нет.
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