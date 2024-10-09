Четвёртая по счёту волна беспилотников ВСУ атаковала Брянскую область
Дежурные силы противовоздушной обороны продолжают уничтожать беспилотники ВСУ над Брянской областью. Расчётами ЗРК отражена четвёртая за ночь атака украинских дронов, сообщили местные власти.
По данным губернатора региона Александра Богомаза, зенитчики записали в свой актив ещё четыре сбитых БПЛА. На местах падения обломков летательных аппаратов уже работают оперативные службы. Информации о последствиях на земле чиновник не привёл.
А на Кубани тем временем завершено тушение пожара, возникшего в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника. Возгорание возникло в частном доме из-за повреждённой газовой трубы.
Telegram / Генеральний штаб ЗСУ