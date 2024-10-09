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9 октября, 00:09

Число сбитых над Брянской областью беспилотников ВСУ достигло восьми

Украинские боевики не прекращают попыток нанести удар по целям на территории России. Дежурные расчёты ЗРК в Брянской области сбили ещё шесть беспилотников ВСУ, проинформировал глава региона Александр Богомаз.

Рухнувшие обломки беспилотников не спровоцировали повреждений на земле. Сведений о пострадавших также не поступало, добавил губернатор.

«Спасибо нашим доблестным защитникам!» — заключил Богомаз.

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Первую попытку прорваться через эшелонированную ПВО региона ВСУ предприняли около полуночи, а спустя два часа противник поднял в небо второй дрон. Впрочем, ни один из БПЛА не достиг цели.

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Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
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