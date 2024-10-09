Богомаз: Второй БПЛА уничтожен силами ПВО над Брянской областью

Силы противовоздушной обороны Министерства обороны России обнаружили и уничтожили ещё один вражеский беспилотный летательный аппарат самолётного типа над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

В результате инцидента пострадавших и разрушений не зафиксировано. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.