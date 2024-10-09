Украинский беспилотник уничтожен при попытке прорваться в Брянскую область
Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен в небе над Брянской областью в ночь на 9 октября. О «тёплой встрече» незваного гостя дежурными силами ПВО сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал он в Telegram.
Вечером 8 октября Вооружённые силы Украины также предприняли попытку ударить по Севастополю. К счастью, силы ПВО оказались наготове и поразили одиночную воздушную цель встречным огнём. Никаких повреждений в городе не зафиксировано, жертвы отсутствуют.
Telegram / Минобороны России