Украинский беспилотник уничтожен при попытке прорваться в Брянскую область

Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен в небе над Брянской областью в ночь на 9 октября. О «тёплой встрече» незваного гостя дежурными силами ПВО сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал он в Telegram.