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8 октября, 22:15

Украинский беспилотник уничтожен при попытке прорваться в Брянскую область

Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен в небе над Брянской областью в ночь на 9 октября. О «тёплой встрече» незваного гостя дежурными силами ПВО сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал он в Telegram.

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Вечером 8 октября Вооружённые силы Украины также предприняли попытку ударить по Севастополю. К счастью, силы ПВО оказались наготове и поразили одиночную воздушную цель встречным огнём. Никаких повреждений в городе не зафиксировано, жертвы отсутствуют.

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Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
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