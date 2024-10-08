Развожаев: Силы ПВО уничтожили воздушную цель над морем около Севастополя
Над Чёрным морем неподалеку от Севастополя российские ПВО сбили воздушную цель. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, в результате происшествия объекты инфраструктуры не пострадали.
«В Севастополе отработала ПВО. По предварительной информации, одна воздушная цель уничтожена в небе над акваторией в районе Северной стороны. Информация о повреждениях гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксирована», — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее Life.ru сообщал, средства противовоздушной обороны в Белгородской области и в Крыму уничтожили за ночь 16 украинских беспилотников. За день до этого сообщалось о пожаре на нефтебазе в Феодосии. В результате происшествия никто не пострадал.
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