На нефтебазе в Феодосии произошёл пожар

Пожар произошёл на нефтебазе в Феодосии. Как сообщил советник главы республики Олег Крючков, пострадавших нет.

«Возгорание на феодосийской нефтебазе. Работают расчёты МЧС. Жертв и пострадавших нет. В Феодосию выехал вице-премьер Игорь Михайличенко», — написал он в телеграм-канале.