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7 октября, 02:39

На нефтебазе в Феодосии произошёл пожар

Крючков: Возгорание произошло на нефтебазе в Феодосии, пострадавших нет

Пожар произошёл на нефтебазе в Феодосии. Как сообщил советник главы республики Олег Крючков, пострадавших нет.

«Возгорание на феодосийской нефтебазе. Работают расчёты МЧС. Жертв и пострадавших нет. В Феодосию выехал вице-премьер Игорь Михайличенко», — написал он в телеграм-канале.

Пустая цистерна загорелась на нефтебазе под Воронежем после падения дрона ВСУ
Пустая цистерна загорелась на нефтебазе под Воронежем после падения дрона ВСУ

Ранее Life.ru сообщал, что в Пермском крае загорелась база нефтепродуктов на 10 тысячах квадратов. Сотрудникам МЧС России удалось локализовать пожар.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Оксана Попова
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