На нефтебазе в Феодосии произошёл пожар
Крючков: Возгорание произошло на нефтебазе в Феодосии, пострадавших нет
Пожар произошёл на нефтебазе в Феодосии. Как сообщил советник главы республики Олег Крючков, пострадавших нет.
«Возгорание на феодосийской нефтебазе. Работают расчёты МЧС. Жертв и пострадавших нет. В Феодосию выехал вице-премьер Игорь Михайличенко», — написал он в телеграм-канале.
Ранее Life.ru сообщал, что в Пермском крае загорелась база нефтепродуктов на 10 тысячах квадратов. Сотрудникам МЧС России удалось локализовать пожар.
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