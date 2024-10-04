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4 октября, 03:14

В Пермском крае загорелась база нефтепродуктов на 10 тысячах квадратов

Спасатели тушат пожар. Обложка © Telegram / МЧС России

Спасатели тушат пожар. Обложка © Telegram / МЧС России

Сотрудники МЧС России локализовали крупный пожар в Пермском крае. Возгорание произошло на частной базе по хранению нефтепродуктов в промзоне деревни Осенцы, охватив около 10 тысяч квадратных метров. Об этом сообщило ведомство в телеграм-канале.

Пожар на нефтебазе в Пермском крае. Видео © Telegram / МЧС России

Огонь распространился на ёмкости с топливом, однако пожарные смогли сохранить жилые дома и административные здания. На месте происшествия работают более 60 специалистов и задействовано 19 единиц техники. Пострадавших нет.

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Ранее Life.ru рассказывал о крупном пожаре в Хабаровске, где сгорело здание музыкального театра на улице Карла Маркса. Огонь охватил весь театр целиком. Прокуратура Хабаровского края проверит, как в здании соблюдались нормы безопасности, особенно в ходе проводимого ремонта. Переделка крыши, которая привела к пожару и ущербу, началась в сентябре. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин пообещал, что театр восстановят.

Артём Гапоненко
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