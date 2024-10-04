В Пермском крае загорелась база нефтепродуктов на 10 тысячах квадратов

Сотрудники МЧС России локализовали крупный пожар в Пермском крае. Возгорание произошло на частной базе по хранению нефтепродуктов в промзоне деревни Осенцы, охватив около 10 тысяч квадратных метров. Об этом сообщило ведомство в телеграм-канале.

Пожар на нефтебазе в Пермском крае. Видео © Telegram / МЧС России

Огонь распространился на ёмкости с топливом, однако пожарные смогли сохранить жилые дома и административные здания. На месте происшествия работают более 60 специалистов и задействовано 19 единиц техники. Пострадавших нет.