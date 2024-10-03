Губернатор Хабаровского края пообещал восстановить уничтоженный пожаром музтеатр

«Это знаковая точка и для города и для всего Хабаровского края. <…> Понятно, что [произошло] нарушение норм строительной безопасности. Я буду просить правоохранительные органы дать правовую оценку этому. Это важнейший объект для региона, конечно, мы его будем восстанавливать», — подчеркнул Демешин в комментарии для телеканала «Губерния».