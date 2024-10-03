Губернатор Хабаровского края пообещал восстановить уничтоженный пожаром музтеатр
Губернатор Демешин: Хабаровский музыкальный театр восстановят после пожара
Дмитрий Демешин на месте ликвидации пожара. Обложка © Telegram / ДЕМЕШИН
Хабаровский музыкальный театр будет восстановлен после пожара. Об этом заявил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в телеграм-канале.
Глава региона попросил труппу театра, всех его работников и жителей края набраться терпения.
«Это знаковая точка и для города и для всего Хабаровского края. <…> Понятно, что [произошло] нарушение норм строительной безопасности. Я буду просить правоохранительные органы дать правовую оценку этому. Это важнейший объект для региона, конечно, мы его будем восстанавливать», — подчеркнул Демешин в комментарии для телеканала «Губерния».
Напомним, здание музыкального театра на улице Карла Маркса в Хабаровске загорелось утром 3 октября. Огонь охватил весь театр целиком, но вскоре его удалось локализовать. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ.