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3 октября, 04:47

Губернатор Хабаровского края пообещал восстановить уничтоженный пожаром музтеатр

Губернатор Демешин: Хабаровский музыкальный театр восстановят после пожара

Дмитрий Демешин на месте ликвидации пожара. Обложка © Telegram / ДЕМЕШИН

Дмитрий Демешин на месте ликвидации пожара. Обложка © Telegram / ДЕМЕШИН

Хабаровский музыкальный театр будет восстановлен после пожара. Об этом заявил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в телеграм-канале.

Глава региона попросил труппу театра, всех его работников и жителей края набраться терпения.

«Это знаковая точка и для города и для всего Хабаровского края. <…> Понятно, что [произошло] нарушение норм строительной безопасности. Я буду просить правоохранительные органы дать правовую оценку этому. Это важнейший объект для региона, конечно, мы его будем восстанавливать», — подчеркнул Демешин в комментарии для телеканала «Губерния».

Три человека эвакуировались: Музыкальный театр в Хабаровске почти полностью сгорел
Три человека эвакуировались: Музыкальный театр в Хабаровске почти полностью сгорел

Напомним, здание музыкального театра на улице Карла Маркса в Хабаровске загорелось утром 3 октября. Огонь охватил весь театр целиком, но вскоре его удалось локализовать. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ.

Анатолий Цейко
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