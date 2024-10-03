Три человека эвакуировались: Музыкальный театр в Хабаровске почти полностью сгорел
Фасад и наружная стена музыкального театра в Хабаровске обрушились
В момент возгорания краевого музыкального театра в Хабаровске внутри здания находились три человека. Им удалось самостоятельно эвакуироваться из опасной зоны до прибытия спасателей. В настоящей момент сведений о пострадавших не поступало, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Между тем площадь пожара увеличилась до четырёх тысяч квадратных метров. Во время тушения внутри раздались взрывы четырёх газовых баллонов. Фасад, кровля над фойе и наружная стена музыкального театра обрушились. Для тушения огня сотрудники МЧС применяют высотную технику, параллельно наращивается группировка задействованных сил.
Тушение здания музыкального театра в Хабаровске. Видео © Telegram / МЧС России
Напомним, что здание музыкального театра на улице Карла Маркса вспыхнуло ранним утром. Огонь охватил всё сооружение целиком, столб дыма над местом возгорания виден из разных уголков Хабаровска. Движение автомобильного транспорта вблизи места происшествия перекрыто.