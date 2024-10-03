Три человека эвакуировались: Музыкальный театр в Хабаровске почти полностью сгорел

В момент возгорания краевого музыкального театра в Хабаровске внутри здания находились три человека. Им удалось самостоятельно эвакуироваться из опасной зоны до прибытия спасателей. В настоящей момент сведений о пострадавших не поступало, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Между тем площадь пожара увеличилась до четырёх тысяч квадратных метров. Во время тушения внутри раздались взрывы четырёх газовых баллонов. Фасад, кровля над фойе и наружная стена музыкального театра обрушились. Для тушения огня сотрудники МЧС применяют высотную технику, параллельно наращивается группировка задействованных сил.

Тушение здания музыкального театра в Хабаровске. Видео © Telegram / МЧС России