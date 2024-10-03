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2 октября, 23:58

В Хабаровске тушат охваченный огнём краевой музыкальный театр

Краевой музыкальный театр тушат в Хабаровске. Здание полностью охвачено огнём, пишет SHOT со ссылкой на очевидцев.

Горящий краевой музыкальный театр в Хабаровске. Видео © Telegram / SHOT

На улице Карла Маркса периодически слышны громкие хлопки, уже началось обрушение конструкций. На соседних улицах перекрыли движение транспорта. Столб дыма виден из разных районов города.

По данным МЧС РФ, площадь возгорания составляет 1 тысячу квадратных метров. На месте работают 39 специалистов и 8 единиц техники.

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Кадр видео Telegram / SHOT

Артур Лапсаков
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