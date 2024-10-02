Затопили печку и уснули: Французский бульдог Василиса спасла хозяев от гибели в Удмуртии

Французский бульдог Василиса спасла хозяев от пожара в Удмуртии. Семья затопила печку-буржуйку в садовом домике и отправилась спать, однако хвостатый друг прервал сон лаем. Почувствовав запах гари, пара выбежала на улицу и увидела, что полыхает крыша дома. О случившемся рассказали в МЧС России.

Бульдог Василиса. Фото © Telegram / МЧС России

«Пожар на 40 квадратах потушили сотрудники МЧС России. Предварительно, всё произошло из-за нарушения устройства дымовой трубы», — говорится в сообщении ведомства.

Последствия пожара из-за печки-буржуйки. Фото © Telegram / МЧС России

В МЧС напомнили, что необходимо держать дымоход в исправном состоянии, не допускать перекаливания печи, вовремя убирать золу и очищать от сажи дымоход, а также не оставлять без присмотра топящуюся печь и установить перед топкой металлический лист размером 50 на 70 сантиметров.