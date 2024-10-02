Затопили печку и уснули: Французский бульдог Василиса спасла хозяев от гибели в Удмуртии
В Удмуртии собака разбудила семью и спасла от пожара
Французский бульдог Василиса спасла хозяев от пожара в Удмуртии. Семья затопила печку-буржуйку в садовом домике и отправилась спать, однако хвостатый друг прервал сон лаем. Почувствовав запах гари, пара выбежала на улицу и увидела, что полыхает крыша дома. О случившемся рассказали в МЧС России.
Бульдог Василиса. Фото © Telegram / МЧС России
«Пожар на 40 квадратах потушили сотрудники МЧС России. Предварительно, всё произошло из-за нарушения устройства дымовой трубы», — говорится в сообщении ведомства.
Последствия пожара из-за печки-буржуйки. Фото © Telegram / МЧС России
В МЧС напомнили, что необходимо держать дымоход в исправном состоянии, не допускать перекаливания печи, вовремя убирать золу и очищать от сажи дымоход, а также не оставлять без присмотра топящуюся печь и установить перед топкой металлический лист размером 50 на 70 сантиметров.
Ранее Life.ru рассказывал, что пёс спас хозяев от смерти в Архангельской области. Животное помогло людям выбраться из загоревшего дома и спасти скот. Собака самая первая почувствовала опасность и начала лаять, чтобы всех разбудить. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
Telegram / МЧС России