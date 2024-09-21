Собака спасла семью от страшной гибели в огне под Архангельском

Собака самая первая почувствовала опасность и начала лаять, чтобы разбудить хозяев. Проснувшись от своего хвостатого друга семья не только спаслась самостоятельно, но и успела вывести из сарая домашний скот.

Ранее Life.ru рассказал историю собаки из Британии, которая спасла своего хозяина от рака. Животное почуяло смертельный недуг задолго до появления первых симптомов. Собака стала очень ласковой и не отходила от хозяина ни на шаг. В конце концов выяснилось, что у мужчины действительно нашли заболевание и провели операцию.