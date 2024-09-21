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21 сентября, 11:17

Собака спасла семью от страшной гибели в огне под Архангельском

МЧС РФ: Собака разбудила семью и спасла их от пожара под Архангельском

Собака, спасшая семью от пожара в Архангельской области. Обложка © Telegram / МЧС России

Собака, спасшая семью от пожара в Архангельской области. Обложка © Telegram / МЧС России

Собака спасла хозяев от смерти в Архангельской области. Животное помогло людям выбраться из загоревшего дома и спасти скот, сообщает МЧС России.

Под Архангельском сгорел частный дом в результате пожара. Обложка © Telegram / МЧС России

Под Архангельском сгорел частный дом в результате пожара. Обложка © Telegram / МЧС России

Собака самая первая почувствовала опасность и начала лаять, чтобы разбудить хозяев. Проснувшись от своего хвостатого друга семья не только спаслась самостоятельно, но и успела вывести из сарая домашний скот.

«Огонь на 96 квадратных метрах потушили пожарные», — заявили в Министерстве.

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Ранее Life.ru рассказал историю собаки из Британии, которая спасла своего хозяина от рака. Животное почуяло смертельный недуг задолго до появления первых симптомов. Собака стала очень ласковой и не отходила от хозяина ни на шаг. В конце концов выяснилось, что у мужчины действительно нашли заболевание и провели операцию.

Наталья Афонина
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