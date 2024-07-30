Собака почуяла у хозяина рак и спасла его от смерти
Daily Mail: 65-летний британец узнал о раке благодаря чуткой собаке
Житель британского Уорика Марк Аллен чудом спасся от раковой опухоли благодаря своей собаке, которая почуяла смертельный недуг задолго до появления первых симптомов. Необычной историей исцеления мужчина поделился с Daily Mail.
По словам 65-летнего британца, он не сразу придал значение изменившемуся поведению питомца по кличке Джесси. Животное стало более ласковым и не отходило от хозяина ни на шаг. Так продолжалось целый год, пока однажды Аллен не почувствовал резкое ухудшение самочувствия. Как только мужчина обнаружил в ноздре полип, он вспомнил о способности собак чуять раковые заболевания. Лишь после этого было проведено гистологическое исследование, подтвердившее диагноз.
"После операции по удалению полипа я получил результаты гистологии, и я отчасти ожидал, что это рак, из-за того, как вела себя Джесси", — отметил Аллен.
Выяснилось, что раковые клетки распространились на половину лица, которую пришлось удалить. В дальнейшем скулу заменили фрагментом тазовой кости, а челюсть дополнили титановыми пластинами. Теперь британец не чувствует вкус, лишился волос и сбросил больше 20 килограммов. При этом Аллен признался: если бы не операция, ему оставалось жить всего несколько недель.
К сожалению, собаки тоже нередко становятся жертвами рака. В группу риска входят мастифы, сенбернары, немецкие доги и бульдоги. Ожирение питомца или курение хозяина лишь повышает шанс заболевания.
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