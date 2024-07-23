Школьницы 1600 км везли пропавшую после ДТП собаку Тайсона хозяину в Волгоград

Собака по кличке Тайсон из Волгограда, которая потерялась после ДТП недалеко от Челябинска, встретилась со своим хозяином. Трогательные кадры воссоединения семьи публикует SHOT.

Потерявшийся в Челябинске после ДТП волгоградский щенок воссоединился с хозяином. Видео © SHOT

Всё началось с того, что ремонтник Николай из Волгограда отправился вместе со своим верным другом на заработки в Челябинск. Недалеко от точки назначения автомобиль попал в аварию, мужчину увезли в реанимацию. Испугавшись, пёсель убежал в лес.

Когда Николай пришёл в себя, он отправился на поиски пса, но попытки не увенчались успехом, и ему пришлось уехать обратно в Волгоград в одиночестве. Через пару недель две десятиклассницы заметили Тайсона, бродившего неподалёку от больницы, где раньше лежал его владелец. Девочки организовали пёселю зоотакси до самого дома. Собака преодолела 1600 километров, прежде чем попала к хозяину, который не терял надежды вновь встретить любимца.