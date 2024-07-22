Стала известна судьба шестилапого щенка-мутанта из Британии

В Великобритании выброшенный шестилапый щенок спаниеля нашёл новый дом. Об этом сообщает Sky News. В январе этого года малышке Ариэль удалили лишние лапы, чтобы они не мешали собаке правильно развиваться.

Новым хозяином стал 40-летний Олли Берд — руководитель школы сёрфинга в Западном Уэльсе. По его словам, до встречи с пёселем в приюте он и его семья, вероятно, "были единственными людьми в Уэльсе, которые не слышали об истории Ариэль". Он рассказал, что после смерти его 16-летней собаки семейство решило обзавестись новым питомцем. Сейчас, добавил Берд, щенок полностью адаптировался к новому дому. Мужчина также отметил, что собака вместе с ним осваивает сёрфинг и падлборд.