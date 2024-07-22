Стала известна судьба шестилапого щенка-мутанта из Британии
Шестилапый щенок из Великобритании обрёл новый дом
Щенок с шестью лапами, которого бросили на парковке в Британии. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / greenacres08
В Великобритании выброшенный шестилапый щенок спаниеля нашёл новый дом. Об этом сообщает Sky News. В январе этого года малышке Ариэль удалили лишние лапы, чтобы они не мешали собаке правильно развиваться.
Новым хозяином стал 40-летний Олли Берд — руководитель школы сёрфинга в Западном Уэльсе. По его словам, до встречи с пёселем в приюте он и его семья, вероятно, "были единственными людьми в Уэльсе, которые не слышали об истории Ариэль". Он рассказал, что после смерти его 16-летней собаки семейство решило обзавестись новым питомцем. Сейчас, добавил Берд, щенок полностью адаптировался к новому дому. Мужчина также отметил, что собака вместе с ним осваивает сёрфинг и падлборд.
Напомним, щенка нашли в октябре прошлого года в британском Пембрук-Доке на парковке у местного отеля. Чтобы дополнительные лапы не мешали тазу собаки развиваться, их было решено удалить. После этого щенка хотели отдать новым хозяевам, которые объявились сразу после публикации объявления, однако, по всей видимости, к поиску новых владельцев подошли более чем ответственно.